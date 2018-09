Στο Ευρωκοινοβούλιο η ΠΟΜΙΔΑ -Τι ζητάει για την υπερφορολόγηση των ακινήτων

Σε αντίθεση με τις συστάσεις που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεταφορά της φορολογικής επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών δεν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την εκδήλωση με θέμα: TAX POLICY AND ECONOMIC GROWTH: DOES IT REALLY MATTER? που διοργάνωσαν την Τρίτη στο Ευρωκοινοβούλιο, η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) και η Ιταλική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών (CONFEDILIZIA) με παρουσία ευρωβουλευτών, του προέδρου της UIPI και της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτου Παραδιά αλλά και παραγόντων της κτηματαγοράς από πολλές χώρες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εν όψει της έγκρισης των κρατικών προϋπολογισμών του έτους 2019 από τα Εθνικά και τα Ευρωπαϊκά όργανα, και με αφορμή το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΕΕ, η μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης στην ιδιοκτησία ακινήτων, την κατανάλωση και την καταπολέμηση της ρύπανσης, θεωρείται ως η πλέον επωφελής για τις οικονομίες των χωρών - μελών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ διατυπώνει συνήθως ως σύσταση την λεγόμενη φορολογική μεταρρύθμιση (Tax Shift), η οποία εμπεριέχει μέτρα όπως η επιβολή ετήσιου φόρου στην ακίνητη περιουσία, αλλά και η κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των τόκων των στεγαστικών δανείων, ώστε να μην αυξάνεται η ζήτηση ακινήτων.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την ιταλίδα ευρωβουλευτή Lara Comi, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τους ευρωβουλευτές κ.κ. Markus Ferber (DE) και Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη (EL), και συγκέντρωσε σημαντικούς ευρωπαίους εκπροσώπους από τον κλάδο των ιδιοκτητών ακινήτων, των κατασκευαστών και επενδυτών, καθώς και εξέχοντες ερευνητές του ακαδημαϊκού κόσμου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης που παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Riccardo Puglisi από το πανεπιστήμιο της Pavia (IT) που αμφισβητεί ότι η μετάθεση των φορολογικών βαρών προς τα νοικοκυριά και την κατοχή ακίνητης περιουσίας συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ομιλητής ήταν και ο καθηγητής οικονομίας του Solvay Brussels School of Economics Dr. Micael Kastanheira.

Η ευρωβουλευτής κα Lara Comi, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε:

«Ο μόνος τρόπος για την επανεκκίνηση του τομέα των ακινήτων είναι μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής!»

Ο Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), ο οποίος και διηύθυνε τη συζήτηση, κατέληξε:

«Η δημοσιονομική πολιτική είναι πράγματι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Πριν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις του "Ευρωπαϊκού εξαμήνου", θα πρέπει να έχουμε συλλέξει επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιες παραδοχές. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ως δεδομένο ότι η επαυξημένη φορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την ακίνητη περιουσία τους θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη».