Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με την Κριστίν Λαγκάρντ στα ετήσια βραβεία του «Appeal of Conscience Foundation»

Στη «συνάντηση-κορυφής» της παγκόσμιας ελίτ, στην απονομή των ετήσιων βραβείων του Ιδρύματος «Appeal of Conscience» στην Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Στην εκδήλωση που συγκεντρώνει Προέδρους κρατών, Υπουργούς, επικεφαλής διεθνών οργανισμών αλλά και ισχυρούς επιχειρηματίες από ολόκληρο τον κόσμο, βραβεύονται κάθε χρόνο σημαντικές προσωπικότητες για την προσφορά τους στην εμπέδωση της ειρήνης και την υπεράσπιση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.

Στην φετινή εκδήλωση βραβεύτηκαν η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κυρία Christine Lagarde, με το βραβείο «Appeal of Conscience World Leader Award 2018» για την συνεισφορά της στην προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στους λαούς, και o Πρόεδρος της Εταιρείας ειδών πολυτελείας Richemont, κύριος Johann Peter Rupert, στον οποίο απονεμήθηκε με το βραβείο «Appeal of Conscience Award 2018» για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κύριος Steven Mnuchin, ενώ επίτιμος ομιλητής ήταν o πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κύριος Henry Kissinger.

Το «παρών» έδωσαν, ανάμεσα σε άλλους, ο Πρόεδρος της Γεωργίας Giorgi Margvelashvili, o Σεβασμιώτατος Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο επιχειρηματίας Maurice Levy, o Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Blackstone κύριος Stephen A. Schwarzman, o Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America κύριος Brian Moynihan, ο ομογενής επιχειρηματίας John Katsimatides, ο πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας Viktor Yuchenko, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας Petar Stoyanov και πολλοί ακόμα εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και διπλωματικού χώρου.

H κυρία Βαρδινογιάννη, η οποία ήταν ανάμεσα στους επίτιμους καλεσμένους της εκδήλωσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με την κυρία Lagarde, αλλά και με τον Henry Kissinger, με τον οποίο συνδέεται με μακροχρόνιους οικογενειακούς δεσμούς φιλίας. Η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση και με τον Πρόεδρο της Γεωργίας, ο οποίος είχε πρόσφατα επισκεφθεί την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», ενώ συζήτησε και με τους περισσότερους από τους παραβρισκόμενους.

Αμέσως μετά τις απονομές, οι δύο βραβευθέντες πραγματοποίησαν σύντομες ομιλίες. «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έλαβα αυτό το βραβείο. Είναι κοινή πεποίθηση όλων μας ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδεις αξίες που δίνουν στα έθνη την ελπίδα για ειρήνη και ευημερία. Η ειρήνη, η ανοχή και ο σεβασμός πρέπει να γίνουν δεύτερη φύση μας και είναι απόλυτα απαραίτητα την σημερινή εποχή» σημείωσε η κυρία Lagarde.

«Σας ευχαριστώ για αυτή την μεγάλη τιμή. Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τις ευλογίες μας. Τόσο εγώ όσο και η οικογένεια μου θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε λίγη από την τύχη μας», τόνισε ο κύριος Johann Peter Rupert κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, ο οποίος είναι Trustee του Ιδρύματος «Appeal of Conscience».

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η γνωστή δημοσιογράφος Alina Cho, η οποία υπήρξε επί σειρά ετών παρουσιάστρια πετυχημένων εκπομπών στους τηλεοπτικούς σταθμούς CNN, ABC και CNBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα «Appeal of Conscience» ιδρύθηκε το 1965 από τον Ραββίνο Arthur Schneier, που ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς, o οποίος έχοντας βασανιστεί από τους Ναζί κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έβαλε σκοπό της ζωής του την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας. Μέσα από την συνεργασία της θρησκευτικής ηγεσίας με την πολιτική και οικονομική ηγεσία το «Appeal of Conscience» Foundation προωθεί την δημοκρατία, τον διάλογο ανάμεσα στους λαούς και την ανεκτικότητα.