Economist: Συνέδριο για βιωσιμότητα σε ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο στην Αθήνα

Η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας με χρονικό ορίζοντα το 2030 τίθεται στο επίκεντρο του «2ου Συνεδρίου του Economist για τη Βιωσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο» που πραγματοποιείται 1-2 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Μια σειρά διακεκριμένων ομιλητών θα αναλύσει τις βασικές πτυχές παραμέτρων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και η διακυβέρνηση μέσα από συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τις εργασίες θα απασχολήσουν επίσης η προοπτική στην τουριστική βιομηχανία και η δυναμική στον τομέα της ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα αναζητηθούν ευκαιρίες για βιώσιμες επενδύσεις και καινοτόμοι πρακτικές υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο συνέδριο, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Sustainable Development Goals Center on Governance and Pubic Law, μία κοινή πρωτοβουλία του Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), του European Public Law organization (EPLO) και του European Law and Governance School (ELGS) και με το UN SDSN Greece, συμμετέχουν