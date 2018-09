Η σειρά Manifest του βραβευμένου με OSCAR Robert Zemeckis, έρχεται αποκλειστικά στην Cosmote TV

Το νέο δράμα μυστηρίου από την Warner Bros Manifest, του βραβευμένου με OSCAR σκηνοθέτη και παραγωγού Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ο Ναυαγός, Back to the Future), εμπνευσμένο από την πολυσυζητημένη υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης αεροσκάφους των Malaysian Airlines, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV.

Ο πιλότος της νέας σειράς είναι ήδη διαθέσιμος μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ από τις 2 Οκτωβρίου στις 10.00 κάθε νέο επεισόδιο θα προβάλλεται ταυτόχρονα στο COSMOTE CINEMA 4HD & στο COSMOTE TV PLUS.

Επιπλέον, η σειρά θα προβάλλεται σε επανάληψη από τη Δευτέρα 15/10 και κάθε Δευτέρα στις 23.00.

Η πλοκή του Manifest μας μεταφέρει στα γεγονότα που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια της πτήσης Montego 828, όταν αρκετές αναταράξεις στον αέρα προκαλούν ανησυχία για την έκβασή της. Όταν ωστόσο η προσγείωση πραγματοποιείται με επιτυχία, επιβάτες και πλήρωμα μεταφέρονται μυστηριωδώς 5 χρόνια στο μέλλον και έρχονται αντιμέτωποι με συγγενείς και φίλους, οι οποίοι θεωρούσαν το θάνατό τους δεδομένο και κατάφεραν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αν και πολλοί βλέπουν το γεγονός αυτό ως μία δεύτερη ευκαιρία για αλλαγή στη ζωή τους, άλλοι βάζουν σκοπό να ρίξουν φως στο μυστήριο της μεταφοράς τους στο μέλλον.

Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε τους Τζος Ντάλας (Once Upon a Time, Thor), Μελίσα Ρόξπουρκ (Star Trek: Beyond, Supernatural), και την Αθηνά Καρκάνης (Saw IV).

Στη δημιουργία και παραγωγή της σειράς, τον Robert Zemeckis πλαισιώνουν οι: Jeff Rake (The Mysteries Of Laura, The Tomorrow People, The Practice), Jack Rapke (The Borgias, Allied) και Jackie Levine (Wonder Woman, Justice League), ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος με OSCAR και Emmy David Frankel (O Διάβολος Φοράει Prada, Dear Diary, Band of Brothers).