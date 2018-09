Συγκλονίζει αφιέρωμα της τηλεόρασης Αυστραλίας για το Μάτι [βίντεο]

Η εκπομπή «Foreign Correspondent» (Ξένος Ανταποκριτής) του αυστραλέζικου εθνικού καναλιού ABC πρόβαλε σήμερα αφιέρωμα στο Μάτι.

«Η φωτιά ήρθε απροειδοποίητα. Στην Αυστραλία θα υπήρχε κάποιο σχέδιο. Θα λάμβανες ένα μήνυμα στο κινητό που θα έλεγε, έτσι είναι η φωτιά, φύγε τώρα» εξηγεί η Ελληνοαστραλέζα Στέλλα Tzaninis στην κάμερα. Όμως βρισκόμαστε στην Ελλάδα, λέει η εκπομπή, και η αστυνομία έστελνε τον κόσμο κατευθείαν στην κόλαση.

«Μπορούσα να ακούσω τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, πολλούς ηλικιωμένους. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα» συμπληρώνει ο Άλεξ Tzaninis.

Όταν ο πυροσβέστης Ανδρέας Δημητρίου έφτασε στο Μάτι, η θανάσιμα τραυματισμένη σύζυγός του, Μαργαρίτα, βρισκόταν δίπλα στο νεκρό γιο τους στην παραλία. «Δεν ξέρω με ποιον να θυμώσω» λέει στην εκπομπή. «Με τον Θεό; Με τους άλλους; Με τον εαυτό μου;»

Η εκπομπή μιλά με κόσμο που έζησε την κόλαση της φωτιάς, και αναζητά τα αίτια στην έλλειψη πρόνοιας από το κράτος, αλλά και την οικονομική κρίση σύμφωνα με Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζει την τραγωδία «Ολοκαύτωμα εν καιρώ ειρήνης».

To επεισόδιο με τίτλο «Το Μάτι της Φωτιάς» (The Eye of the Fire) για τη δεύτερη πιο θανατηφόρα φωτιά μετά τη Μαύρη Δευτέρα της Αυστραλίας προβλήθηκε σήμερα και ήταν το τελευταίο της σεζόν για την εκπομπή που κάνει διεθνείς ανταποκρίσεις από σημεία του πλανήτη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή: