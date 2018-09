La Casa De Papel: Αυτά είναι τα 4 τέσσερα πιθανότερα σενάρια για την 3η σεζόν [εικόνες]

Φαίνεται πως η ισπανική σειρά δράσης La Casa de Papel (δηλαδή η τέλεια ληστεία) είναι για τους Ευρωπαίους ότι ήταν και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» για τους Ελληνες.

Η σειρά που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix και σάρωσε όλα τα βραβεία στην Ισπανία αναμένεται να βγάλει καινούργια σεζόν, την 3η, με τον νέο χρόνο και όλοι κάνουν εικασίες για το τι πρόκειται να συμβεί στην συνέχεια.

Οι χρήστες, λοιπόν, του Reddit και λάτρεις της σειράς κατέληξαν πως 4 είναι τα πιο δημοφιλή σενάρια που μπορεί να συμβούν στην 3η σεζόν της ταινίας.

Αυτά είναι:

Το πρώτο σενάριο είναι να δούμε τις ζωές των ηρώων μετά την ληστεία στο Νομισματοκοπείο της Μαδρίτης. Πρόκειται βέβαια για μία φλατ συνέχεια χωρίς ληστείες και δράση. Θα βλέπουμε δηλαδή τα τρία ζευγάρια, Τόκιο-Ρίο, Ντένβερ-Μόνικα και Προφεσόρ-Ρακέλ και πως εξελίσσεται η ζωή τους καθώς και τα προβλήματα που εμφανίζονται στις σχέσεις τους.

Το δεύτερο σενάριο εστιάζει στον Προσεφόρ και την Ρακέλ και τους δείχνει ως τους δύο κεντρικούς ήρωες μίας καινούργιας επιχείρησης πιθανότατα σε κάποιο άλλο κράτος αυτή τη φορά. Η συμμορία τους όμως δεν θα αποτελείται από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ίσως σε κάποιο σημείο της πλοκής να φανούν η Τόκιο με τον Ρίο, όπως και ο Ντένβερ με τη Μόνικα.

Το τρίτο σενάριο είναι ουσιαστικά η συνέχεια όλων των ηρώων μαζί με την Ρακέλ, οι οποίοιτώρα θα έχουν νέα μπλεξίματα με την ισπανική αστυνομία. Δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν πολλά νέα στοιχεία για όσα έγιναν στην ληστεία στο Νομισματοκοπείο και οι ήρωες να βρίσκονται σε μεγαλύτερους μπελάδες.

Μάλιστα οι χρήστες του Reddit αναφέρουν πως μπορεί η Ρακέλ να έχει πιο δραστήριο ρόλο και να αναλάβει να εκπαιδεύσει τους ληστές με τα ονόματα πόλεων με όσα έμαθε από την αστυνομία.

Το τελευταίο σενάριο αναφέρει πως ο Αρτουρίτο, ο διευθυντής του Νομισματοκοπείου, θα στήσει ένα σχέδιο εξόντωσης και εκδίκησης των πρωταγωνιστών.

Η εκδικητική του μανία μπορεί μάλιστα να έχει ως αποτέλεσμα να βρει τους περισσότερους ληστές και να τους κρατήσει ομήρους.

Τι είναι το Casa de Papel

Η τέλεια ληστεία (πρωτότυπος, ισπανικός τίτλος: La casa de papel, αγγλικός τίτλος: Money Heist) είναι ισπανική τηλεοπτική σειρά που αρχικά προβλήθηκε από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2017 στο ισπανικό κανάλι Antena 3 με συνολικά 15 επεισόδια. Η Netflix αγόρασε τη σειρά αργότερα και ξεκίνησε την προβολή της τον Δεκέμβριο του 2017, έτσι το κοινό της αυξήθηκε κατακόρυφα και έγινε η πιο δημοφιλής μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία της Netflix ενώ εμφανίζεται στις 10 πιο δημοφιλείς σειρές στις προτιμήσεις του κοινού στο IMDb.

Yπόθεση:

Οκτώ ληστές κλείνονται στο Νομισματοκοπείο της Μαδρίτης κρατώντας ομήρους το προσωπικό και μια ομάδα επισκεπτών μαθητών με σκοπό να παραμείνουν για 11 μέρες, ώστε να μπορέσουν να τυπώσουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Φορούν μάσκες που απεικονίζουν τον ζωγράφο Σαλβαντόρ Νταλί και χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων για ψευδώνυμα.

Το σχέδιο της ληστείας ανήκει στον επονομαζόμενο «Καθηγητή», ο οποίος κινεί τα νήματα από ένα μυστικό κρησφύγετο. Αυτός στρατολόγησε τους υπόλοιπους, βάση των προσωπικών τους ικανοτήτων αλλά και γιατί είναι άτομα που, για διάφορους προσωπικούς λόγους, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και άρα αποφασισμένοι για όλα. Η συμμορία είχε περάσει 5 μήνες προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε ένα αγρόκτημα έξω από το Τολέδο. Οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ληστών αλλά και με τους ομήρους θα δημιουργήσουν αρκετές επιπλοκές στο σχέδιο που ο καθηγητής έχει μελετήσει μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Η κοπέλα με το ψευδώνυμο Τόκιο είναι ο αφηγητής και σχολιαστής της ιστορίας.

Το κτίριο του Νομισματοκοπείου περικυκλώνεται από την αστυνομία και τις Ειδικές Δυνάμεις και τον ρόλο του Διαπραγματευτή αναλαμβάνει η επιθεωρήτρια Ρακέλ Μουρίγιο, μια γυναίκα με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Μαζί της θα καταφέρει να πιάσει επαφή ο μυστηριώδης Καθηγητής, κάτι που και θα τον βοηθήσει και θα τον δυσχεράνει ταυτόχρονα στην εκπλήρωση του σχεδίου του. Την επιθεωρήτρια θα δυσκολέψει και η παρουσία των μυστικών υπηρεσιών και των άνωθεν κρατικών επεμβάσεων, καθώς μεταξύ των ομήρων είναι και η κόρη του Βρετανού πρέσβη στην Ισπανία, η Άλισον Πάρκερ.

Εκτός από το τραγούδι των τίτλων My life is going on, που τραγουδάει η Cecilia Krull, συχνά ακούγεται κατά τη διάρκεια πολλών σκηνών το τραγούδι-ύμνος της ιταλικής Αντίστασης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Bella ciao.

Φωτογραφίες: Wikipedia, Youtube