Δεκέμβρη η πρεμιέρα της νέας παράστασης χορού του Δημήτρη Παπαϊωάννου [βίντεο]

Ο κόσμος του Δημήτρη Παπαϊωάννου συναντά το σύμπαν της Pina Bausch με πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Εννέα χρόνια μετά την αιφνίδια απώλεια της Πίνα Μπάους, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Χοροθεάτρου του Βούπερταλ τη σαιζόν 2017-2018, Adolphe Binder, προσκάλεσε για πρώτη φορά έναν χορογράφο, εκτός του σχήματος, να χορογραφήσει το θρυλικό ανσάμπλ, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Είναι και για εκείνον όμως, η πρώτη φορά που χορογραφεί εκτός της ομάδας του.

Αποδεχόμενος τη μεγάλη πρόκληση, ο Παπαϊωάννου καταφέρνει στο Since she, με τις χαρακτηριστικές, μαγικές εικόνες του, να αποτίσει φόρο τιμής στη μεγάλη Πίνα και, ταυτόχρονα, να ξαναδώσει ζωή στην κληρονομιά που εκείνη άφησε στον χορό.

Μια σειρά από εικόνες υπέροχης εικαστικής ομορφιάς αντλούν από τον κόσμο της Πίνα Μπάους την κομψότητα και τον απρόσμενο σουρεαλισμό τους. Χωρίς ούτε στιγμή να χάνει το βάθος της εικαστικής του παιδείας και τις ελληνικές αναφορές του, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου καταφέρνει να στήσει επί σκηνής έναν καθρέφτη που αναδεικνύει όλες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από 18 έως 21 Δεκεμβρίου

Σύλληψη, Εικονοποίηση & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου |

Σχεδιασμός Σκηνικών: Τίνα Τζόκα | Κοστούμια: Θάνος Παπαστεργίου | Σχεδιασμός Φωτισμών: Fernando Jacon, Στέφανος Δρουσιώτης | Σχεδιασμός Ήχου: Θανάσης Δεληγιάννης | Ενορχήστρωση Μουσικής: Θανάσης Δεληγιάννης, Στέφανος Δρουσιώτης | Καλλιτεχνικοί Σύμβουλοι: Τίνα Παπανικολάου, Στέφανος Δρουσιώτης | Διεύθυνση Προβών: Barbara Kaufmann

Γλύπτης: Νεκτάριος Διονυσάτος | Ενδυματολογική Συνεργασία: Rike Zöllner |

Καλλιτεχνική Φωτογράφιση: Julian Mommert

Με τους: Ruth Amarante, Michael Carter, Silvia Farias Heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Scott Jennings, Milan Kampfer, Blanca Noguerol Ramírez, Breanna O’Mara, Franko Schmidt, Azusa Seyama, Ekaterina Shushakova, Julie Anne Stanzak, Oleg Stepanov, Julian Stierle, Michael Strecker, Tsai-Wei Tien, Ophelia Young

Μουσική: Χρήστος Κωνσταντίνου, Richard Wagner, Charles Ives, Johann Sebastian Bach, Aram Khachaturian, Gustav Mahler, Gija Kantscheli, Μαρίκα Παπαγκίκα, Wayne King, Λεό Ραπίτης, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Sergei Prokofiev, Giuseppe Verdi, Tom Waits

Παραγωγή: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Συμπαραγωγή: Théâtre de la Ville - Paris / La Villette (Παρίσι), Sadler’s Wells (Λονδίνο), Holland Festival (Άμστερνταμ), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Με την υποστήριξη του Kunststiftung NRW

New Piece Ι - Since she

Δημήτρης Παπαϊωάννου

18 έως 21 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ





Η Στεγη ετοίμασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με θέατρο, μουσική, χορό για τη νέα σεζόν 2018-2019 για όλα τα γούστα και τις ηλικίες.

«’Τι σου αρέσει;’ Αυτή η ερώτηση αρκεί αν θέλεις να γνωρίσεις κάποιον σε λίγα λεπτά. Σε εμάς αρέσουν η περιέργεια, η απόλαυση, η έκπληξη, η Αθήνα, οι πόλεις, η αδρεναλίνη, η γνώση, η απόκλιση, η δουλειά, η μνήμη, το παρόν, η έμπνευση, οι ιστορίες, οι σχέσεις. Μας αρέσει να πυροδοτούμε συζητήσεις για τα σημαντικά που δεν είναι αυτονόητα, για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Οι κοινές μας λέξεις είναι η σύνδεσή μας» αναφέρει με αφορμή το νέο πρόγραμμα της Στέγης η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού Ιδρύματος Ωνάση

Το πρόγραμμα της Στέγης με μία ματιά:

ΘΕΑΤΡΟ

Tο Σώσε του Michael Frayn

Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

10 έως 21 Οκτωβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

The Factory

Omar Abusaada – Mohammad Al Attar

8 έως 11 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Bubble Jam

Daniel Wetzel (Rimini Protokoll)

24 Νοεμβρίου 2018 έως 21 Απριλίου 2019 | Εφηβική Σκηνή

Θέατρο κούκλας - Η Στέγη ταξιδεύει

Μικρός οδηγός για υποψήφιους σκοινοβάτες

Σκηνοθεσία: Στάθης Μαρκόπουλος (Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια)

Νοέμβριος 2018 - Μάιος 2019 | Εκτός Στέγης

Ithaca, our Odyssey

Christiane Jatahy

29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; του Edward Albee

Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά

12 έως 23 Δεκεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Crash Park: Η ζωή ενός νησιού

Philippe Quesne

28 έως 30 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Τρεις Αδερφές του Άντον Τσέχοφ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ξανθόπουλος

16 έως 27 Ιανουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Η Δίκη

Krystian Lupa

6 έως 10 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή

Onassis Youth Festival

19 έως 21 Απριλίου 2019 | Μικρή Σκηνή

Onassis Fast Forward Festival 6

5 έως 19 Μαΐου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

ΧΟΡΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Body Politics

26 έως 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή & Εκθεσιακός Χώρος -1

Περιλαμβάνει τις παραστάσεις:

Be Careful

Mallika Taneja

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Macho Dancer

Eisa Jocson

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 20:30

Farci.e

Sorour Darabi

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 22:00

And So You See...

Robyn Orlin

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Quartiers Libres

Nadia Beugré

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 20:30

To Rest on a Slope

Danya Hammoud

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 22:00





ΧΟΡΟΣ

Crowd

Gisèle Vienne

17 & 18 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

i-Dance #2 - Inclusive Dance Convention

2 Δεκεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

New Piece I - Since she

Δημήτρης Παπαϊωάννου

18 έως 21 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Erotikon

Κυριάκος Χατζηιωάννου

18 έως 20 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος

A Quiet Evening of Dance

William Forsythe

2 έως 6 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

1 & 2 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή, Μικρή Σκηνή, Εκθεσιακός Χώρος -1

Dancing to connect / Χορεύω, άρα επικοινωνώ

31 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή

Faded

Ιωάννης Μανταφούνης

12 έως 14 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

O Medea

Trajal Harrell

30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Who [‘s] is Who [on]

(Χους εις χουν)

Μιχάλης Σιγανίδης

12 έως 14 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Thinking Things

Γιώργος Απέργης

3 Νοεμβρίου 2018 |Κεντρική Σκηνή | 20:30

Ελληνικό Σχέδιο

Κύκλος Μετασχηματισμοί

11 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Improv 1

RSLG Quartet, Glue & Ignaz Schick

16 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Ambient Pressure

ΤΕΤΤΤΙΞ & Παναγιώτης Τομαράς

6 & 7 Δεκεμβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Ελληνικό Σχέδιο

Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα για αφηγητή και ορχηστρικό σύνολο

Κύκλος «Δημιουργία Ρεπερτορίου»

8 & 9 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή

Improv 2

Ζωή Ευσταθίου & Egil Kalman, Γιώργος Βαρουτάς, Νίκος Σιδηροκαστρίτης & Ko Ishikawa

19 Ιανουαρίου 2019 | Μικρή Σκηνή

Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού vol. 4

Πάντειο Πανεπιστήμιο

1η συναυλία: 23 Ιανουαρίου 2019

2η συναυλία: 31 Ιανουαρίου 2019

3η συναυλία: 6 Φεβρουαρίου 2019

data.flux [12XGA version]

Ryoji Ikeda

28 Ιανουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος

«Συμφωνικές Μινιατούρες» του Δημήτρη Παπαδημητρίου

Το Ελληνικό Σχέδιο: Κύκλος «Δημιουργία Ρεπερτορίου»

15 & 16 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

eror (The Pianist)

Georgia Spiropoulos

22 & 23 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Αφιέρωμα στον Olivier Messiaen

Συνεργασία με Ωδείο Αθηνών

4 έως 7 Μαρτίου 2019 | Ωδείο Αθηνών

L’Ensemble ensEmble

Eve Risser

9 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Open Day / Ετεροτοπίες

17 Μαρτίου 2019 | Σε διάφορους χώρους εντός & εκτός Στέγης

Το Ελληνικό Σχέδιο

Κύκλος «Μετασχηματισμοί»

21 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Diotima Quartet

28 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Data Mining / Live Scoring

ARTéfacts ensemble – Αλέξανδρος Δρυμωνίτης

3 & 4 Απριλίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Borderline 2019

5 έως 7 Απριλίου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

Το έπος του Γκιλγκαμές

Zad Moultaka

19 & 20 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Big Bang Festival 5

25 & 26 Μαΐου 2019 | Σε διάφορους χώρους της Στέγης

Tectonics Athens 2019

7 έως 9 Ιουνίου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός

19 έως 21 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή & Εκτός Στέγης

Blockchain

8 έως 10, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019 | Εντός & Εκτός Στέγης

The People: Public Art and Talks

Άνοιξη 2019

For ever more images?

9 έως 24 Απριλίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Werner Herzog

Συζήτηση με τον Paul Holdengräber

15 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Animasyros - Athens Animation Agora

22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

Οίκτος / Pity

του Μπάμπη Μακρίδη

28 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

Προβολές: Δευτέρα-Πέμπτη 21:15, Παρασκευή-Κυριακή 19:00 & 21:15

I’m Positive

21 & 22 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή & Μικρή Σκηνή

Βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ίρις 2019

Τελετή Απονομής

23 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 21:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εικαστικά - Συνεργασίες

ΑΝΤΙ-θέσεις της Αθήνας

26 Οκτωβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2018

SWEAT

Alice Potts

Νοέμβριος 2018 | Σε διάφορους χώρους της Στέγης

Ψηφιακά προγράμματα

Commons / Uncommons

Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

VR@GR: Εικονική πραγματικότητα - Έρευνα και εφαρμογές στην Ελλάδα σήμερα

24 & 25 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

DIY μουσικά όργανα: Κατασκευάζω και χακάρω

11 έως 13 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Crafting the Future

1 & 2 Φεβρουαρίου 2019 | Μικρή Σκηνή & Εκτός Στέγης