Ελλάδα όπως Σουαζιλάνδη -Απογοητευτική έρευνα για την οικονομική ελευθερία

Πρώτα ήρθαν οι μετρήσεις του ΟΟΣΑ, που επιβεβαίωσαν την αίσθηση της ασφυξίας των φορολογούμενων, αναδεικνύοντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια στις αυξήσεις φόρων.

Τώρα έρχεται η μελέτη του Ινστιτούτου Frazer, που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη κατηγορία των χωρών ως προς τους δείκτες της οικονομικής ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 108η θέση ανάμεσα σε 162 χώρες και μοιράζεται φέτος την ίδια επίδοση με την Κίνα και τη Σουαζιλάνδη (108η θέση), ενώ συνεχίζει σταθερά να καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, η χώρα με την αμέσως καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα, η Κροατία, βρίσκεται στην 75η θέση, 33 θέσεις πάνω από τη χώρα μας.

Ακόμη όμως και σε σύγκριση με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ, η χώρα με την αμέσως καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, βρίσκεται στην 98η θέση, 10 θέσεις πάνω από την χώρα μας. Αναφέρεται επίσης ενδεικτικά ότι η Ρουμανία καταλαμβάνει την 20η θέση, η Αλβανία την 34η, και η Βουλγαρία την 46η.

Αν και η περσινή μελέτη αφορούσε τα στοιχεία του “εκρηκτικού” από πολλές απόψεις 2015, τα φετινά στοιχεία για το 2016 δείχνουν ότι η Ελλάδα ανέβηκε μόλις 3 σκαλοπάτια.

Ο βαθμός οικονομικής ελευθερίας υπολογίζεται βάσει των θεσμών και των πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους, το κράτος δικαίου, την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα. Ανατρέχοντας κανείς στους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα που συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 6,46, έχει επίδοση μόλις 4,38 στο μέγεθος της κυβέρνησης (προφανώς εννοεί Διοίκησης) και 5,78 στο νομικό σύστημα και στα δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας.

«Για μια ακόμη φορά η Ελλάδα καταγράφει απογοητευτική θέση ως προς την οικονομική της ελευθερία, έχοντας ξανά τη χειρότερη επίδοση τόσο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, όσο και μεταξύ όλων των βαλκανικών χωρών. Είναι τραγική ειρωνεία, την ώρα που κάποιοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να κυνηγούν τον μπαμπούλα του νεοφιλελευθερισμού, η οικονομική ελευθερία της χώρας μας να είναι αντίστοιχη της Κίνας και της Σουαζιλάνδης. Όσο πιο γρήγορα ως κοινωνία αντιληφθούμε αυτή την αντίφαση, τόσο γρηγορότερα και θα αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές και βαθιές αιτίες της κακοδαιμονίας μας», σχολίασε ο Ν. Ρώμπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ, το οποίο παρουσιάζει φέτος για 3η συνεχή χρονιά τη μελέτη στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Fraser.

Οι χώρες με τις πέντε καλλίτερες επιδόσεις παγκοσμίως παραμένουν φέτος οι ίδιες με πέρσι, αφού το Χόνγκ Κόνγκ βρίσκεται ξανά στην κορυφή του δείκτη και ακολουθούν κατά σειρά η Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και η Ιρλανδία. Τελευταία ανάμεσα στις 162 χώρες βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η Βενεζουέλα.

