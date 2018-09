Τα Marks & Spencer Ελλάδας μοίρασαν χαμόγελα στα παιδιά του ΠΙΚΠΑ [εικόνες]

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμβολή τους στην κοινωνία, τα Marks & Spencer Ελλάδας βρέθηκαν στο πλευρό των παιδιών του ΠΙΚΠΑ Βούλας, συμβάλλοντας στη βελτίωση και την αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας τους.

Προσφέροντας εθελοντική εργασία, οι 32 εργαζόμενοι από τα κεντρικά γραφεία και τα καταστήματα των Marks & Spencer ανέλαβαν την ανακαίνιση ενός θαλάμου τριών επιπέδων, που αποτελείται από κοιτώνες και βοηθητικούς χώρους, όπως σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο.

Με την πολύτιμη βοήθεια συνεργατών και προμηθευτών, οι εθελοντές-εργαζόμενοι γέμισαν με χρώμα και χαρούμενα σχέδια τους τοίχους και, παράλληλα, καθάρισαν και απολύμαναν τους χώρους, μετατρέποντας τους σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά με αναπηρία.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο, και πλέον ο θάλαμος είναι έτοιμος να υποδεχθεί τα όνειρα των 16 παιδιών που φιλοξενεί.

Η ενέργεια αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εθελοντικών δράσεων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Making Every Moment Special for the Community 2018”, η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και την προσφορά στην κοινωνία, εμπνέοντας τόσο τους εργαζόμενους της εταιρείας όσο και τους καταναλωτές.

Η καμπάνια εντάσσεται στο ηθικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Marks & Spencer, Plan A, το οποίο ξεκίνησε το 2007 και έχει μια ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στη συνεισφορά όλων των τομέων της επιχείρησης καθώς και στη συμμετοχή των πελατών στην αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, τα απόβλητα, οι πρώτες ύλες, η υγεία, αλλά και οι γενικότεροι όροι για μια σωστή συνεργασία.