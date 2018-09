Μαξίμου κατά Μητσοτάκη: «Λασπολόγος, ηθικός αυτουργός μαύρης προπαγάνδας» -ΝΔ: Non paper... non κυβέρνησης

Σκληρή επίθεση κατά του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύει το μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το non paper του πρωθυπουργικού μεγάρου, ο πρόεδρος της ΝΔ επιλέγει τη λάσπη, αντί να προσφύγει στον εισαγγελέα, αν πιστεύει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Παράλληλα, το Μαξίμου χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως ηθικό αυτουργό, όχι μόνο «μιας κατά συρροή κίτρινης δημοσιογραφίας» αλλά και «ηθικός αυτουργός της μαύρης προπαγάνδας, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η φασιστική επίθεση σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ», εννοώντας την επίθεση κατά του κ. Κωνσταντινέα.

Αναλυτικά το non paper Μαξίμου:

«Η αναπαραγωγή της συκοφαντικής αθλιότητας του «Φιλελεύθερου» από τον κ. Μητσοτάκη, απλώς αποδεικνύει για άλλη μια φορά, την αθεράπευτη ροπή του προς τον λαϊκισμό. Τη στιγμή που η χώρα πληρώνει από το υστέρημά της, για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της Ευρώπης μετά τον πόλεμο, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη λάσπη, αντί να προσφύγει στον εισαγγελέα, αν πιστεύει και στο ελάχιστο όσα ως αρχισυντάκτης μιας τοξικής εφημερίδας «αποκαλύπτει».

Ο αρχηγός της ΝΔ είναι ηθικός αυτουργός μιας κατά συρροή κίτρινης δημοσιογραφίας, η οποία υποβιβάζει την ενημέρωση σε συκοφαντική επιχείρηση. Είναι όμως και ηθικός αυτουργός της μαύρης προπαγάνδας, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η φασιστική επίθεση σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Προφανώς, όσο ξεφουσκώνουν οι αυταπάτες του για τους συσχετισμούς στην κοινωνία, τόσο θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα φουσκώνει ο λαϊκισμός, το κύμα λάσπης, και η ακροδεξιά πόλωση από τον ίδιο, και την ακροδεξιά παρέα, που έχει εγκαταστήσει στην κορυφή της ΝΔ».

Η απάντηση της ΝΔ

Απαντώντας κύκλοι της Πειραιώς σχολίαζαν δηκτικά το non paper της κυβέρνησης: «Στο Μαξίμου βρίσκονται πια σε διαρκές παραλήρημα. Πραγματικά αξίζει όλοι οι πολίτες να διαβάσουν το σημερινό non paper μιας non κυβέρνησης».