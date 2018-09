Disrupt Greece Bootcamp 2018: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας [εικόνες]

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Bootcamp του φετινού Disrupt Greece, του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας, με ακαδημαϊκό συνεργάτη το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, εν προκειμένω το Deree – The American College of Greece και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Τον πολύ επιτυχημένο κύκλο καινοτομίας διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το περιοδικό Fortune Greece και οι Industry Disruptors-Game Changers.

Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι από περισσότερες από 70 startups έδωσαν το παρών στο campus του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος όπου παρακολούθησαν workshops και παρουσιάσεις από ειδικούς της αγοράς, με στόχο την καθοδήγηση και αρτιότερη προετοιμασία τους ενόψει του μεγάλου τελικού που θα λάβει χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.

Θέμα του φετινού Disrupt Greece είναι το μέλλον της εργασίας («The future of work») και η επιλογή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος ως ακαδημαϊκού συνεργάτη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με αυτό το πνεύμα.

«Το ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους της καινοτομίας μάς κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε με δικούς μας ανθρώπους» είπε καλωσορίζοντας τους διαγωνιζόμενους ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, δρ. David G. Horner. «Ο πυρήνας της αποστολής μας και η ιστορία αυτού του ιδρύματος είναι συνώνυμες με την ανατροπή και την καινοτομία» σημείωσε ο δρ. Horner αναφερόμενος στη ρηξικέλευθη διαδρομή του Κολλεγίου από την ίδρυσή του το 1875 έως σήμερα. Στη συνέχεια, ξεδίπλωσε το στρατηγικό σχέδιο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος να αποτελέσει παράγοντα αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και φορέα κοινωνικής αλλαγής μέσω της εκπαίδευσης και της γνώσης. «Πρωταρχικός στόχος μας για την επόμενη δεκαετία είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ίδρυμα ως πλατφόρμα που θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας και σε άλλες κοινωνικές αλλαγές. Η αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης είναι το αμερικανικό αφήγημα. Αυτή καθοδηγεί την αμερικανική οικονομία και, σε μεγάλο βαθμό, την παγκόσμια οικονομία. Αυτήν τη μέθοδο σχεδιάζουμε να ακολουθήσουμε και στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Να γίνουμε φορείς αλλαγής σε αυτήν τη χώρα. Αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος μας στο ACG» τόνισε.

Τον τρόπο με τον οποίο το Κολλέγιο στηρίζει με το ακαδημαϊκό του πρόγραμμα την επιχειρηματικότητα τεκμηρίωσε και η Κατερίνα Βουτσινά, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιχειρηματικότητας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree. «Ένας τρόπος με τον οποίο διαφοροποιούμαστε στο Deree είναι η διδασκαλία και η μελέτη της επιχειρηματικότητας. Εδώ πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι πολλά περισσότερα από το να ξεκινήσει ή να αναπτύξει κανείς μία επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί βιωσιμότητα, αποδοτικότητα, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική αξία. Γι’ αυτό προσφέρουμε στους φοιτητές μας σπουδές εξειδικευμένες στην επιχειρηματικότητα».

Τον, επίσης συνυφασμένο με το επιχειρείν, ρόλο του Alba τόνισε με τη σειρά του ο Διευθυντής του Alba Hub for Entrepreneurship and Development, Aλέξης Κομσέλης: «Δεν προσφέρουμε απλώς την ευκαιρία σε ανθρώπους να ακολουθήσουν μία σταδιοδρομία, τους προσφέρουμε επιπλέον τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι σημαίνει επιχειρηματικότητα από τη σκοπιά των δεξιοτήτων, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να επεκτείνουν την οικογενειακή τους επιχείρηση». Ταυτόχρονα, μίλησε και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Alba MSc in Entrepreneurship αλλά και για τις δράσεις του Alba που υποστηρίζουν επιχειρηματίες με περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση και δικτύωση.

«Eίναι πολύ σημαντικό το ότι φέτος έχουμε στο πλευρό μας, ως ακαδημαϊκό συνεργάτη, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό» σημείωσε στην ομιλία της η Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager του Fortune.

Κεντρικό πρόσωπο στη διήμερη εκδήλωση αποτέλεσε ο Ihsan Elgin, ιδρυτής της τουρκικής συμβουλευτικής εταιρείας Core Strateji. «Ήρθα στο Bootcamp για να πω στους φιναλίστ αυτό που τονίζω σε όλο τον κόσμο: Να μην σκέφτονται μόνο τοπικά, αλλά να σκέφτονται όλη την περιοχή, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Να κάνουν μεγάλα όνειρα, να ξεκινούν με μικρά βήματα και να κινούνται γρήγορα. Να μην εστιάζουν σε άλλους ανθρώπους, αλλά στο προϊόν ή την υπηρεσία τους και την ομάδα τους μόνο» δήλωσε.

Το φετινό Βootcamp τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι νικητές του περσινού Disrupt Greece και απόφοιτοι του Alba, Αθηνά Πωλίνα Ντόβα και Ηλίας Βαρθολομαίος, συνιδρυτές της εταιρείας Owiwi.

Στο κοινό της πρώτης ημέρας του Bootcamp βρέθηκαν και αρκετοί φοιτητές του Deree, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας ενός διαγωνισμού επιχειρηματικότητας, να αλληλεπιδράσουν με τους διαγωνιζόμενους και τους κριτές, να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες ιδέες και ενδιαφέροντες ανθρώπους.

Οι 10 φιναλίστ που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, προκρίνονται στον μεγάλο τελικό της 25ης Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και ομάδα φοιτητών του Deree, που θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους εκτός συναγωνισμού, ενώ στην κριτική επιτροπή που θα επιλέξει τους 3 νικητές θα συμμετάσχει και ο καθηγητής του Alba, δρ. Γιώργος Μπατσάκης.