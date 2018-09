Γεννηματά από τη Λέσβο: Από το διχαστικό κλίμα στο προσφυγικό κερδίζει μόνο η ακροδεξιά

Το «Σχέδιο Ελλάδα», το πρόγραμμα του «Κινήματος Αλλαγής», και τις εξειδικευμένες προτάσεις του για το Αιγαίο και ιδιαίτερα για τη Λέσβο, παρουσίασε σήμερα το βράδυ μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος στη Μυτιλήνη η κ. Φώφη Γεννηματά.

Εγκαινιάζοντας ένα μακρύ προεκλογικό αγώνα η κ. Γεννηματά κάλεσε τους πολίτες της Μυτιλήνης να ψηφίσουν στις εκλογές το «Κίνημα Αλλαγής» τονίζοντας ότι «η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τις δεσμεύσεις Τσίπρα».

Η επικεφαλής τουΚΙΝΑΛ έθεσε νέους στρατηγικούς στόχους για τη χώρα, αναλύοντας το «Σχέδιο Ελλάδα» το οποίο περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την ανάπτυξη της χώρας και συγκεκριμένα της νησιωτικής Ελλάδας:

Να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της μεταναστευτικής κρίσης που εντείνεται.

Να ξαναχτίσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

Να ανασυγκροτήσουμε τη Δημοκρατία μας, με μια Νέα Μεταπολίτευση. Και να ανασυντάξουμε την Πολιτεία μας, με βάση ένα Αποκεντρωμένο, Σύγχρονο Κράτος.

-Να πούμε αλήθειες για το δημογραφικό, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, την ενίσχυση της οικογένειας. Να δουλέψουμε για την επιστροφή, ιδίως των νέων, όσων αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης» σημείωσε η κ. Γεννηματά θέτοντας σαν προτεραιότητα του προγράμματος του κόμματος την «επανάσταση στο κράτος» που αναφέρεται ιδιαίτερα στη νησιωτικότητα:

«Η Νησιωτικότητα δεν είναι ευχολόγιο. Αλλά βασικό πολιτικό πρόταγμα. Για μας η ρήτρα νησιωτικότητας, οι διακριτές πολιτικές για τα νησιά μας, είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε σχεδιασμού μας» είπε θέτοντας το θέμα της διατήρησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά «μια και η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος διαβίωσης».

Ειδικά για τη Λέσβο, ο κ. Γεννηματά είπε ότι το «Κίνημα Αλλαγής» σχεδιάζει να διεκδικήσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«1. Την θέσπιση ενός Αποκεντρωμένου Οργανισμού για την Προώθηση της Συνεργασίας ανάμεσα στα Νησιά και τις Συνοριακές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Agency for the Promotion of the Cooperation of Islands and Border Regions of the EU) με έδρα τη Μυτιλήνη.

2. Τη ανακήρυξη σε ετήσια βάση «Περιοχών Ειδικού Ενδιαφέροντος για το Μέλλον της Ευρώπης» (Regions of Special Interest for the Future of Europe) με πρώτη βέβαια τέτοια ειδική περιοχή τη Λέσβο ή τα νησιά του βορείου Αιγαίου γενικώς».

Άμεσα η κ. Γεννηματά ζήτησε «παρέμβαση για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών της Λέσβου. Τη φετινή χρονιά, είπε, τα πράγματα φαίνονται πολύ δύσκολα για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω της δακοπροσβολής. Εκτός από την αποζημίωση των αγροτών που είναι επιβεβλημένη, θα πρέπει να ανασχεδιαστεί ο τρόπος υλοποίησης της δακοκτονίας ώστε να εκτελείται έγκαιρα και αποτελεσματικά και να λυθεί οριστικά το πρόβλημα».

Για το προσφυγικό – μεταναστευτικό

Ιδιαίτερη αναφορά η κ. Γεννηματά έκανε στο κλίμα διχασμού που έχει προκαλέσει το μεταναστευτικό και προσφυγικό θέμα στα νησιά καλώντας σε «εθνική γραμμή και εθνική συνεννόηση» αφού «Καμία χώρα και καμία κοινωνία δεν πήγε μπροστά με τους πολίτες της διχασμένους. Μόνο η άκρα δεξιά κερδίζει».

Η κ. Γεννηματά υποστήριξε από τη Μυτιλήνη ότι «η διχασμένη Ευρώπη αποδείχθηκε αδύναμη να διαχειριστεί τη μεγάλη ανθρωπιστική προσφυγική κρίση» ενώ τάχθηκε ενάντια στο λογική της Ευρώπης – φρουρίου. «Χρειαζόμαστε καλύτερη προστασία και διαχείριση των συνόρων μας που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» είπε.

Ειδικά για τη Λέσβο που «έχει πληρώσει βαρύ οικονομικό και κοινωνικό τίμημα» και «η κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά» ζήτησε «αποσυμφόρηση τώρα».

«Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να αποσυμφορηθούν άμεσα. Η Μόρια μπορεί να φιλοξενήσει 3.100 ανθρώπους. Ούτε ένας παραπάνω δεν πρέπει να μένει στο νησί» είπε χαρακτηρίζοντας «χάος» την επικρατούσα κατάσταση στην οποία ζητείται «από τους εργαζομένους να γίνουν ήρωες, τις τοπικές κοινωνίες να είναι σε επικίνδυνο αδιέξοδο και από παιδιά να κινδυνεύουν».

Απέδωσε ευθύνες στην Ελληνική κυβέρνηση γιατί «οι εγκλωβισμένοι στα νησιά ξεπερνούν πλέον τις 20.000, παρά τις υποσχέσεις ότι θα ήταν οι μισοί», «για την επιβάρυνση των νησιών» και για «τις απάνθρωπες συνθήκες στα στρατόπεδα υποδοχής των μεταναστών παρά την οικονομική βοήθεια που έχει δεχθεί η χώρα».

Η επικεφαλής του «Κινήματος Αλλαγής» είπε πως «τα νησιά είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έδαφος τρίτης χώρας» και ζήτησε «λογοδοσία και διαφάνεια για κάθε ευρώ που δαπανάται, είτε από την κυβέρνηση είτε από διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ».

Όμοια η κ. Γεννηματά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία γιατί «παρά τις κορώνες, συναινεί. Κουβέντα δεν είπαν για την αποσυμφόρηση Τσίπρας και Μητσοτάκης, μπροστά στους Ευρωπαίους».

Για τα εθνικά θέματα

Η κ. Γεννηματά κάλεσε την κυβέρνηση «να σταθεί στο ύψος της απέναντι στη διπλωματία του Ερντογάν, που αισθάνεται πως μπορεί να αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες και να εκβιάζει τη χώρα μας χρησιμοποιώντας ακόμη και το δράμα χιλιάδων προσφύγων ως μοχλό πίεσης».

Τέλος, τοποθετήθηκε αρνητικά σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. «Οι παραχωρήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης στα κρίσιμα ζητήματα της Μακεδονικής εθνικότητας και της γλώσσας μας βρήκαν και μας βρίσκουν απέναντι, κάθετα αντίθετους» είπε χαρακτηρίζοντας «ανιστόρητες και επικίνδυνες υποχωρήσεις» την κυβερνητική πρακτική. Επανέλαβε δε πως «αυτή τη συμφωνία» το «Κίνημα Αλλαγής» δεν θα τη ψηφίσει.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ