Μπακλαβάς με μήλο από τη Σαμαρκάνδη

Τα γλυκά από μήλα, ψητά ή γεμιστά, είναι διαδεδομένα σε όλη την Κεντρική Ασία. Εδώ παντρεύονται με το άλλο αγαπημένο γλυκό της περιοχής.

Η Σαμαρκάνδη, σήμερα στο Ουζμπεκιστάν, ήταν σημαντικό κέντρο του Δρόμου του Μεταξιού και φιλοξενούσε επτά εθνότητες: Τατζίκους, Ρώσους, Τούρκους, Εβραίους, Κορεάτες, Καυκάσιους και Ουζμπέκους, και όλοι άφησαν κάτι στην κουζίνα της.

Η συνταγή προέρχεται από το βιβλίο Samarkand: Recipes and Stories from Central Asia and the Caucasus των Caroline Eden και Eleanor Ford.

Για 4 τεμάχια:

55 γρ. καρύδια

½ κ.γ. σκόνη κανέλα

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

50 γρ. μέλι

40 γρ. καστανή ζάχαρη

4 φύλλα μπακλαβά

50 γρ. λιωμένο βούτυρο + έξτρα για το βουτύρωμα του πυρέξ

2 κ.σ. ζάχαρη άχνη

4 μήλα, καθαρισμένα και χωρίς τον πυρήνα

Εκτέλεση: