Ο illy σας προσκαλεί στο Αthens Coffee Festival

Δοκίμασε στο Coffee Festival για πρώτη φορά στην 85χρονη ιστορία του illy, 9 από τα 27 επιλεγμένα microlots που συμμετέχουν στο χαρμάνι του illy για φέτος και βράβευσε το καλύτερο.

Επισκέψου το Booth μας και με την ψήφο σου ανέδειξε τον νικητή - COFFEE LOVERS’CHOICE, που θα παρουσιαστεί στο Ernesto Illy International Coffee Award τον Οκτώβριο, σε μια αξέχαστη τελετή απονομής στην Νέα Υόρκη.

Οι ίδιοι καφέδες θα αξιολογηθούν και από εξειδικευμένη επιτροπή, η οποία και θα απονείμει το βραβείο Ernesto Illy International Coffee Award σε έναν από τους καλύτερους καλλιεργητές καφέ ανάμεσα στους συνολικά 27.

Απόλαυσε στο περίπτερο του illy μια σπάνια συλλογή αναπαλαιωμένων μηχανών espresso Faema απευθείας από το μουσείο MUMAC http://www.mumac.it

Μάθε περισσότερα για την αναπαλαίωση μηχανών

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ομιλίες

ΤΗΕ LAB - 30/9

14:00 - 14:45

The story of the evolution of the espresso machine by Gruppo Cimbali

Ομιλητής: Enrico Maltoni, Gruppo Cimbali

ΤΗΕ LAB - 30/9

Green coffee: a journey to the origins of quality

Ομιλητής: Lorenzo Del Terra, Illycaffe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILLY Nitro Cold brew

Ενημερώσου για τη νέα παγκόσμια τάση στην κατηγορία παγωμένου καφέ. Έλα σε επαφή με το illy Nitro Cold brew από ένα καινοτόμο σύστημα καφέ.