Το απόλυτο viral -Ασιάτης παραληρεί για τις Ελληνίδες, αλλά «καμία γιαγιά let me marry one» [βίντεο]

Το απόλυτο viral έχει γίνει αυτός ο Ασιάτης, ο οποίος εκφράζει δημοσίως την αγάπη του για τις Ελληνίδες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σίμον, ο οποίος φοιτά στο Σίδνεϊ κέρδισε ένα δωρεάν πιάτο από ένα ελληνικό πάγκο σε ένα φεστιβάλ.

Έτσι, λίγο οι λαχανοντολμάδες, το τζατζίκι και το κεμπάμπ, όσο και η σχέση του με την ελληνική κουλτούρα είχαν ως αποτέλεσμα να κάνει μία εξομολόγηση για τις Ελληνίδες που κανείς δεν περίμενε να ακούσει.

«Είμαι Ασιάτης και πρέπει να παραδεχτώ πως δεν υπάρχει τίποτα που να μην μου αρέσει στους Έλληνες. Μαρέσουν όλα εκτός από ένα πράγμα... δεν έχω βρει ακόμη μία Ελληνίδα να παντρευτώ», ανέφερε ο ίδιος.

Βέβαια το καλύτερο έρχεται στην συνέχεια, καθώς ο ίδιος λέει στην κάμερα... «πολλές Ελληνίδες μ’ αρέσουν, αλλά no yaya let me marry one (καμίαγιαγιά δεν θα με αφήσει να τις παντρευτώ).

Μάλιστα ο κάμεραμαν δεν διστάζει να τον ρωτήσει γιατί με τον ίδιο να απαντάει... «Κάθε φορά που λέω σε κάποια “γεια σου κούκλα”, η γιαγιά θα πάρει θέσει λέγοντας πως αν είναι να βρει η εγγονή της κάποιο καλό παιδί, δεν θα είναι Κινέζος».

Ο ίδιος μάλιστα τελειώνει τον ξερκαδιστικό διάλογο, δίνοντας το τηλέφωνο on camera και λέγοντας με χιούμορ αν το δει αυτό κάποια γιαγιά, να τον πάρει τηλέφωνο.

Το βίντεο έχει γίνει το απόλυτο viral στο facebook, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 2.000 likes, ενώ αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι και οι ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιεί ο Σίμον όσο μιλάει, καθώς σε μία στιγμή αναφέρει «Θες να βάλουμε λίγη μουσική;... Σώμα μου (σ.σ το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη), ζεϊμπέκικο»;