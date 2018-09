Μέτρα αναβάθμισης μοντέλων BMW για το φθινόπωρο του 2018 [εικόνες]

Νέα στοιχεία εξοπλισμού και πρόσθετες εκδόσεις κινητήρων που λανσάρονται το φθινόπωρο του 2018, επεκτείνουν τη γκάμα BMW και την κάνουν ακόμα πιο ελκυστική.

Μία νέα έκδοση με τετρακύλινδρο κινητήρα diesel θα προστεθεί στις σειρές BMW X1 και BMW X2 από το Νοέμβριο του 2018. Θα υπάρξουν και νέες αφίξεις στα συστήματα κίνησης της BMW X3. Ένας μεγάλος αριθμός μοντέλων BMW θα πληροί το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP από το φθινόπωρο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 190 μοντέλα BMW θα συμμορφώνονται τώρα με τις διατάξεις περί εκπομπών ρύπων που θα ισχύσουν για όλες τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων από το Σεπτέμβριο του 2019.

Η έκδοση M Sport Shadow που θα διατίθεται για την BMW Σειρά 1 από το Νοέμβριο του 2018 είναι ακαταμάχητα δυναμική. Επίσης, το Νοέμβριο του 2018, η έκδοση Advantage Plus θα προστεθεί στη σειρά BMW X2. Η λειτουργικότητα του προαιρετικού Comfort Access θα βελτιστοποιηθεί για πολλά από τα τρέχοντα μοντέλα BMW. Και από το φθινόπωρο του 2018, το BMW Digital Key θα έχει ακόμα περισσότερες εφαρμογές. Η πρόσβαση στο όχημα χωρίς κλειδί θα είναι εφικτή όχι μόνο με ένα συμβατικό κινητό τηλέφωνο αλλά και με το νέο Key Card της BMW.

Νέες εκδόσεις για τις BMW X 1 και BMW X 2.

Μία νέα έκδοση με τετρακύλινδρο κινητήρα diesel και κίνηση στους εμπρός τροχούς θα προστεθεί στις σειρές BMW X1 και BMW X2 από το Νοέμβριο του 2018. Η νέα BMW X1 sDrive20d (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 4,6l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 122g/km) και BMW X2 sDrive20d (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 4,7–4,4l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 123–115g/km) θα αντλούν ισχύ από ένα 2.0L κινητήρα diesel με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo και ισχύ 140kW/190hp που θα μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός οκτατάχυτου κιβωτίου Steptronic. Και τα δύο μοντέλα επιταχύνουν από 0 στα 100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, από το φθινόπωρο του 2018, ο τετρακύλινδρος κινητήρας diesel των 110kW/150hp της BMW X2xDrive18d μπορεί να συνδυάζεται προαιρετικά με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic. Σε αυτή τη διάταξη η BMW X2xDrive18d θα επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 9,4 δεύτερα, με κατανάλωση μικτού κύκλου 4,9–4,7l / 100 km και εκπομπές CO2 130–123g / km.

Πάνω από 190 μοντέλα BMW πληρούν ήδη τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP.

Περίπου 190 μοντέλα BMW ήδη από τον Ιούλιο του 2018 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του αυστηρού προτύπου Euro6d-TEMP–το οποίο θα ισχύσει για όλες τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων από το Σεπτέμβριο του 2019. Μεταξύ αυτών είναι μοντέλα με συμβατικό σύστημα κίνησης και κινητήρες βενζίνης ή diesel αλλά και εκδόσεις BMW i και BMW iPerformance και σπορ αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH. Τα βενζινοκίνητα μοντέλα εφοδιάζονται με φίλτρο σωματιδίων βενζίνης για ελαχιστοποίηση των ρύπων, ενώ το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων για τα μοντέλα diesel αποτελείται από ένα φίλτρο σωματιδίων diesel, καταλύτη οξειδίων του αζώτου (NOx) και καταλύτη SCR με ψεκασμό AdBlue για μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του αζώτου.

Το φθινόπωρο του 2018, η γκάμα μοντέλων που πληροί τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών ρύπων θα επεκταθεί για μία φορά ακόμα. Τα μοντέλα BMW 530d Sedan (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,2–5,1l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 138–134g/km), BMW 530d Touring (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,5–5,3l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 144–140g/km), BMW 530d xDrive Sedan (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,6–5,4l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 146–143g/km) BMW 530d xDrive Touring (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,9–5,8 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 156–153g/km), BMW 540d xDrive Sedan (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,7–5,6l/100 km, Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 149 –147g/km), BMW540d xDrive Touring (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 6,0–5,9l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 159–156g/km), BMW M550d xDrive Sedan (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 6,4–6,3l/100 km, εκπομπές CO2στο μικτό κύκλο: 168–166g/km) και BMW M550d xDrive Touring (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 6,6–6,5l/100km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 174–172g/km) θα πληρούν επίσης τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Οι BMW 630d GranTurismo (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,5–5,3l/100 km εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 145–139g/km), BMW 630dx Drive Gran Turismo (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,9–5,6 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 155–141g/km) και BMW 640d xDrive Gran Turismo (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 6,2–5,9l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 162–157g/km) πληρούν επίσης το πρότυπο Euro 6d-TEMP.

Ανεβαίνει ο πήχης της οδηγικής απόλαυσης: η έκδοση M Sport Shadow στην BMW Σειρά 1.

Με ισχυρούς κινητήρες και παραδοσιακή πίσω κίνηση ή ευφυή τετρακίνηση, τα μοντέλα της BMW Σειράς 1 αποπνέουν μία αίσθηση σπορ υπεροχής απαράμιλλη για την premium compact κατηγορία. Και η νέα έκδοση M Sport Shadow που θα διατίθεται από το Νοέμβριο του 2018, θα αναδείξει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τη μοναδική οδηγική απόλαυση της 3θυρης και 5θυρης BMW Σειράς 1. Η έκδοση M Sport Shadow αντικαθιστά την έκδοση M Sport της Σειράς 1 προσθέτοντας νέες και ιδιαίτερες στιλιστικές πινελιές και στοιχεία εξοπλισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό του απερχόμενου μοντέλου. Μεταξύ αυτών είναι προβολείς LED με μαύρα ένθετα, εμπρός φώτα ομίχλης LED, σκούρα πίσω φώτα, μάσκα BMW σε High-gloss Black και απολήξεις εξαγωγής σε Black Chrome. Η έκδοση M Sport Shadow για την BMW Σειρά 1 περιλαμβάνει επίσης 18άρες ζάντες αλουμινίου M Jet Black σε σχέδιο διπλών ακτίνων. Μέσα στην καμπίνα, η σπορ αίσθηση τονίζεται από την επένδυση οροφής BMW Individual σε Anthracite και αποκλειστικά σπορ καθίσματα σε ύφασμα Corner Anthracite με γκρι πινελιές.

Νέα έκδοση Advantage Plus για την BMW X 2.

Η εντυπωσιακή εξατομίκευση είναι στοιχείο ταυτότητας της BMW X2 και η γκάμα εξοπλισμού που διατίθεται για το compact Sports Activity Coupe επεκτείνεται πάλι φέτος το φθινόπωρο με την άφιξη της έκδοσης Advantage Plus. Η νέα έκδοση έρχεται να προσθέσει στην έκδοση Advantage το πακέτο φωτισμού, σπορ εμπρός καθίσματα, επένδυση οροφής BMW Individual σε Anthracite και διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού σε High-gloss Black με πινελιές σε Pearl-effect Chrome στο ήδη υπάρχον, προαιρετικό, αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού, Cruise Control με λειτουργία πέδησης, Park Distance Control με αισθητήρες πίσω και αυτόματο πορτμπαγκάζ. Η γοητευτική εμφάνιση του νέου μοντέλου τονίζεται από 18άρες ζάντες αλουμινίου Ferric Grey σε σχέδιο ακτίνων Y με γυαλιστερό φινίρισμα, διάκοσμο BMW Individual High-gloss Shadow Line, προβολείς LED με περισσότερες λειτουργίες και εμπρός φώτα ομίχλης LED.

Από το Νοέμβριο του 2018, σπορ καθίσματα και ζώνες ασφαλείας M θα διατίθενται προαιρετικά για τα μοντέλα BMW X2 σε εκδόσεις M Sport ή M Sport X.

BMW Digital Key και BMW Key Card για πρόσβαση και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί.

Το BMW Digital Key που διατίθεται για τις νέες BMW Σειρά 8 Coupe και BMW X5 (εάν έχει παραγγελθεί Comfort Access) επιτρέπει το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το smartphone του πελάτη. Μπαίνοντας ο οδηγός στην καμπίνα, ο κινητήρας μπορεί να πάρει εμπρός μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στην υποδοχή φόρτισης ή στην ειδική βάση για smartphone. Το Digital Key διατίθεται στο πλαίσιο της εφαρμογής BMW Connected, μπορούν να το μοιραστούν μέχρι πέντε άτομα και χρησιμοποιείται με ορισμένα smartphones συμβατά με Near Field Communication (NFC). Εναλλακτικά, το νέο BMW Key Card θα διατίθεται από το Νοέμβριο του 2018. Πρόκειται για μία προηγμένη κάρτα-κλειδί, επίσης τεχνολογίας NFC, που προσφέρει την ίδια λειτουργία με ένα smartphone παρόμοιων προδιαγραφών. Το BMW Key Card μπορεί επίσης να παραδοθεί σε τρίτους εάν το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο, ή έχει πάθει βλάβη ή ο πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσία στάθμευσης valet parking.

*Όλα τα νέα μοντέλα που διατίθενται από το ξεκίνημα παραγωγής το Νοέμβριο 2018 / Ιανουάριο 2019.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EC) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση την εποχή της έγκρισης τύπου. Οι τιμές αναφέρονται σε ένα όχημα με βασικό εξοπλισμό στη Γερμανία και η αυτονομία λαμβάνει υπόψη τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις διαφορετικές διαστάσεις ζαντών / ελαστικών που διατίθενται για το επιλεγμένο μοντέλο και ενδέχεται να μεταβάλλονται.

Οι τιμές ήδη βασίζονται στη νέα οδηγία WLTP και έχει γίνει αναγωγή στις αντίστοιχες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης. Αναφορικά με αυτά τα οχήματα, για σχετικούς φόρους και τα όποια ειδικά τέλη που βασίζονται σε εκπομπές CO2, οι τιμές CO2 ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο "handbook of fuel consumption, the CO2emission and power consumption of new passenger cars", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων και στο https://www.dat.de/co2