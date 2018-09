Η Nicki Minaj στο Μιλάνο για το λανσάρισμα της νέας συλλογής της Diesel [εικόνες]

Πριν από δύο ημέρες, η Nicki Minaj δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram της σχολιάζοντας πως έχει δεχτεί σχόλια του τύπου «The Bad Guy». Τι υποννονούσε με αυτό;

Το ανακαλύψαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας μόδας: Η Minaj εμφανίστηκε στο κατάστημα της Diesel στο San Babila για μια μίνι επίδειξη και παρουσίαση για την προώθηση της Ha u te Couture Collection (διαθέσιμη στην Ελλάδα σε όλα τα Diesel stores και επιλεγμένα καταστήματα) .



Το ha u te Couture είναι ένα τολμηρό νέο μήνυμα από τη Diesel. Δηλώνει: « the more hate you wear, the less you care». Μας ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουμε το μίσος που δεχόμαστε στα social media με θάρρος και να μην το κρύβουμε!

Η Minaj είναι το πρόσωπο της καμπάνιας της Diesel, Ha u te Couture, και δεν είναι λίγες οι φορές που δέχεται το online μίσος στο διαδίκτυο. Το Instagram-tease της ανέβηκε παράλληλα με την εξής ενέργεια στο κατάστημα San Babila του Diesel: οι βιτρίνες είχαν γκράφιτι με τη φράση «DIESEL IS DEAD».



Από τις 6:00 πμ, οι fans άρχισαν να περιμένουν στην πλατεία San Babila. Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η εκδήλωση στις 6:00 μ.μ., υπήρχε ένα τεράστιο πλήθος από θαυμαστές που περίμεναν τη βασίλισσα τους.

Μια σύντομη πασαρέλα άνοιξε το event έξω από το κατάστημα. Δέκα μοντέλα εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, καθένα από τα οποία φορούσε τη συλλογή Ha u te Couture.



Τελείωσε με τη Minaj να κλείνει τον catwalk και να υπογράφει αυτόγραφα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ένα private event με τον ιδρυτή της Diesel Renzo Rosso να καλωσορίζει πολλές ιταλικές και διεθνείς προσωπικότητες και φίλους.