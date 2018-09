Το μήνυμα στο μπλουζάκι της Καναδής ΥΠΕΞ: «Keep calm and Negotiate NAFTA»

«Keep calm and Negotiate NAFTA» (Κρατήστε την ψυχραιμία σας και διαπραγματευτείτε τη NAFTA): με άκρως χιουμοριστική διάθεση η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ μετέβη στην Ουάσιγκτον φορώντας ένα t-shirt με το παραπάνω μήνυμα στην πλάτη της.

Λίγο προτού Καναδάς και ΗΠΑ ξεκινήσουν τις μεταξύ συνομιλίες τους αναζητώντας έναν συμβιβασμό για μια επικαιροποιημένη εκδοχή της συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το αεροδρόμιο της Οτάβας χθες το βράδυ, διακρίνεται η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας να φοράει το εν λόγω μπλουζάκι, λίγο προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την αμερικανική πρωτεύουσα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Άνταμ Όστεν στο Γαλλικό Πρακτορείο, «Είναι ένα δώρο από τα παιδιά της. Το φοράει όλη την ώρα!».

Το διάσημο πλέον μότο «keep calm» είναι μια χιουμοριστική εκδοχή του μηνύματος της βρετανικής κυβέρνησης "Keep calm and carry on" που είχε γράψει σε αφίσες, τις οποίες είχε αναρτήσει σε δρόμους της χώρας το 1939, προκειμένου να προειδοποιήσει τους Βρετανούς για τις ενδεχόμενες αεροπορικές επιθέσεις των Γερμανών στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Πολλά καναδικά ΜΜΕ είδαν επίσης στο μπλουζάκι της υπουργού και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας του Καναδά ότι δεν προτίθεται να υποκύψει στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Σήμερα πάντως το πρωί, λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τον εκπρόσωπο των Αμερικανών για το εμπόριο, τον Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, η υπουργός επέλεξε μια πιο κλασική εμφάνιση, ένα μαύρο φόρεμα και ένα μαργαριταρένιο κολιέ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ