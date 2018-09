Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας συμπαραγωγής της Nova, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» [εικόνες & βίντεο]

Με πλήθος κόσμου και πολλές παρουσίες από τον καλλιτεχνικό χώρο, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», στον θερινό κινηματογράφο Cine Φλοίσβος, η οποία αποτελεί άλλη μία συμπαραγωγή της Nova.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν οι συντελεστές της ταινίας: ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος μαζί με τους ηθοποιούς Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπη Χατζηδάκη, Φωτεινή Τσακίρη, Serge Requet – Barville, Γιάννη Χατζηγιάννη, Βαλέρια Χριστοδουλίδου και Σταυρο Μερμίγκη. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν οι σκηνοθέτες Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Νίκος Περάκης, Πάνος Κούτρας και Ελίνα Ψύκου, ο συγγραφέας Βασίλης Αλεξάκης, οι ηθοποιοί Μπέτυ Λιβανού, Κατερίνα Λέχου, Νίκος Ορφανός και πολλοί άλλοι.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από διάφορες «μαγικές» καταστάσεις που συμβαίνουν σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο. Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα.

Η ταινία «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, ενώ πρόκειται να μεταδοθεί αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή από τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova.

Με το «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», η Nova, μετράει 140 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών, ενώ συνεχίζει να στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!