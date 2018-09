Χάσε βάρος εύκολα -Ειδικός αποκαλύπτει τον τρόπο να ξεγελάσεις το μυαλό σου για να τρως λιγότερο

Ενας εύκολος και απλός τρόπος για να τρώτε λιγότερο, ιδίως όταν είστε στο σπίτι σας, είναι να «παίξετε» με το μυαλό σας και να το ξεγελάσετε.

Οι ώρες που είστε σπίτι είναι οι πιο επικίνδυνες για... τσιμπολογήματακαθώς χάνετε τον έλεγχο του τι τρώτε και πόσο τρώτε.

Ερευνες μάλιστα έχουν σημειώσει ότι μερικές φορές η πείνα ξεκινάει από το μυαλό! Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν εγκεφαλικά κύτταρα που βοηθούν στον έλεγχο του αισθήματος της πείνας.

Επιπλέον, η εμπειρία του φαγητού επηρεάζεται από μια σειρά απροσδόκητων παραγόντων, από τα χρώματα μέχρι τη μουσική που ακούμε όταν τρώμε.

Το μυαλό μας παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο ικανοποιημένοι αισθανόμαστε μετά από ένα γεύμα.

Ο Charles Spence είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Gastrophysics: The New Science of Eating», αλλά και καθηγητής Πειραματικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Μάς αναλύει τα πάντα γύρω από την γαστροφυσική, μια νέα επιστήμη πάνω στον τρόπο που τρώμε και μάς βοηθά να χάσουμε βάρος.

