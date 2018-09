Θεσσαλονίκη: Πασαρέλα σήμερα στη νέα παραλία με ρούχα από χαρτιά και σακούλες [εικόνες]

Εδω και 3 χρόνια δίνεται ένα διαφορετικό ραντεβού μόδας στην παραλία Θεσσαλονίκης με εμπνευσμένους δημιουργούς να παρουσιάζουν μοναδικά ρούχα από χαρτιά, σακούλες και άλλα υλικά.

Το καθιερωμένο event μόδας έρχεται για 4η χρονιά σήμερα στις 18:30 το απόγευμα με τη δύση του ήλιου πλάι στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου, στη νέα παραλία.

Είναι η 4η πασαρέλα που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με ανακυκλώσιμα υλικά.

Το φετινό θέμα είναι «Οι 4 Εποχές» και συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Αναστασία Βελισσαροπούλου, Σοφία Βυζοβίτη με την ομάδα «Prêt à Plier», Με τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πετρούλα Γεωργιάδου, Όλγα Ηλιού, Ευαγγελία Κιοσσέ, Κρυσταλλία Κλωναρά, Φένια Δημοπούλου, Νάνσυ Καραγιάννη, Σπύρος Καραϊορδανίδης, Δημήτρης Λαζαρίδης, Μαρία Μέγα, Μαρία Νομισματίδου,Κατερίνα Σαρειδάκη. Ανθή Γιαννοπούλου, Χαρά Γεωργάκη, Μαρία Γκόλια, Νίκος Γλαβίνας, Ιλεάνα Καμπαδάκη / DRESS ME UP

Με τους καλλιτέχνες: Δημήτρη Αμελαδιώτη, Σίλια Γιακαμόζη, Ιωάννα Στρατόγλου, Καλλιόπη Βουλγαρούδη, Φίλιππο Γκούτζο και τα παιδιά Παναγιώτα Καρβουνιάρη, Άννα Μηλώση, Βασιλική Μικρού, Σοφία Μπομπορίδου, Σωματείο Τέχνης «Τεχνήεσσα» Νικολέτα Τσικώτη

Την μουσική της βραδιάς θα επιμεληθεί το Σύνολο Κρουστών «Los Percussionistas» ενώ τα μοντέλα θα επιμεληθούν οι Make up concepts academy by marianna vlasidou, Kομμωτήρια mob salons: z2zoidihairsalon, Pola & art, hair affair by mitsas, Stefanos Aggelidis hairsalon και Xenos Parrucchieri.