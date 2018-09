Πένθος για την Μαρέβα Μητσοτάκη -Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της γιαγιάς της [εικόνα]

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram, η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρέτησε με θλίψη την απώλεια της γιαγιάς της.

Η επιχειρηματίας και σύζυγος του Προέδρου της Ν.Δ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανήρτησε μια φωτογραφία με την κομψή γιαγιά της και την ίδια μωρό. Οπως έγραψε: «Δεν είμαι καλή στο να λέω “αντίο”. Τόσες πολλές αναμνήσεις… Ήμουν τυχερή που είχα μια τόσο κομψή γιαγιά, έστω και αν δεν ήταν πάντα εύκολο. Θα μου λείψεις».

«Not good at saying goodbye..too many memories.. was lucky to have a classy grandmother even if not always easy..will miss you»