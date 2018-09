Ο μεγάλος νικητής των 70ων Βραβείων Emmy «Game of Thrones» και οι σειρές που ξεχώρισαν παίζουν αποκλειστικά στη Nova [εικόνες]

Η σειρά φαινόμενο της HBO, «Game of Thrones», που απέσπασε το μεγάλο βραβείο των 70ων Βραβείων Emmy, αυτό της καλύτερης δραματικής σειράς, και οι σειρές «Barry», «Westworld» και «The Handmaid’s Tale» που ξεχώρισαν αποσπώντας σημαντικές βραβεύσεις προβάλλονται ή θα προβληθούν αποκλειστικά στη Nova!

Αναλυτικότερα, η σειρά «Game of Thrones», εκτός από το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, απέσπασε και το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Peter Dinklage και άλλα 7 βραβεία σε τεχνικές κατηγορίες. Ο τελευταίος και πολυαναμενόμενος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema ταυτόχρονα με την Αμερική!

Σε ότι αφορά στην κωμική σειρά της ΗΒΟ, «Barry», ο πρωταγωνιστής Bill Hader κέρδισε το βραβείο Α΄Ανδρικού Pόλου και ο Henry Winkler το βραβείο Β’ Ανρικού Ρόλου. Για τη δραματική σειρά «Westworld» η ηθοποιός Thandie Newton απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η σειρά απέσπασε άλλα 3 βραβεία σε τεχνικές κατηγορίες. Η πολυβραβευμένη σειρά, «The Handmaid’s Tale», απέσπασε φέτος συνολικά 3 βραβεία σε τεχνικές κατηγορίες. Οι παραπάνω σειρές έχουν κάνει πρεμιέρα και προβάλλονται αποκλειστικά στα κανάλια της Nova, ενώ είναι διαθέσιμες και στην υπηρεσία Nova On Demand.

Τέλος, τόσο οι νέοι κύκλοι των σειρών της HBO «Game of Thrones VIII», «Barry ΙΙ» και «Westworld III», όσο και ο νέος κύκλος της σειράς της MGM, «The Handmaid’s Tale III», θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά και μόνο στη Nova, ενώ μετά την προβολή τους, θα διατίθενται στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.