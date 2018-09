ΕΜΜΥ 2018: Το «Game of Thrones» επέστρεψε στην κορυφή -Ολοι οι νικητές [βίντεο]

Με κομψές παρουσίες, φλας, μεγάλο νικητή το Netflix, τη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» αλλά και την επιστροφή στην κορυφή του «Game of Thrones», ολοκληρώθηκε η 70η απονομή των βραβείων ΕΜΜΥ.

Η σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» της Εϊμι Σέρμαν-Παλαντίνο θριάμβευσε. Το σήριαλ κέρδισε 5 συνολικά βραβεία, μεταξύ αυτών, και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Στον αντίποδα, καλύτερη Δραματική Σειρά, ανακηρύχτηκε το «Game of Thrones» παίρνοντας ξανά το θρόνο του από το «The Handmaid’s Tale».

Τρεις μεγάλες νίκες απέσπασε η μίνι σειρά «The Assassination of Gianni Versace», ενώ βραβείο πήρε και ο Darren Criss, που υποδύθηκε τον ομοφυλόφιλο σίριαλ κίλερ που σκότωσε τον Ιταλό σχεδιαστή το 1997 στο Μαϊάμι.

Οσων αφορά στους πρωταγωνιστές, η Κλερ Φόι (The Crown-δράμα) και η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel-κωμωδία) απέσπασαν τα βραβεία Α’ γυναικείου ρόλου, με τους Μάθιου Ρις (The Americans-δράμα) και Μπιλ Χέιντερ (Barry-κωμωδία) να παραλαμβάνουν τα αντίστοιχα βραβεία του Α’ Ανδρικού.

Τέλος το δίκτυο Netflix συγκέντρωσε περισσότερες μεγάλες νίκες (με 7, έναντι 6 του ΗΒΟ).

Οι νικητές της βραδιάς:

Καλύτερες σειρές

Δραματική Σειρά: Game of Thrones

Κωμική Σειρά: The Marvelous Mrs. Maisel

Μίνι Σειρά: The Assassination of Gianni Versace

Διαγωνιστικό Ριάλιτι: RuPaul’s Drag Race

Variety Talk: Last Week Tonight

Variety Sketch: Saturday Night Live

Η ομάδα του Game of Thrones παραλαμβάνει το βραβείο της

Οι Α' Ρόλοι

Α’ Γυναικείος σε Δράμα: Κλερ Φόι (The Crown)

Α’ Ανδρικός σε Δράμα: Μάθιου Ρις (The Americans)

Α’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Α’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Α’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ρετζίνα Κινγκ (Seven Seconds)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ντάρεν Κρις (The Assassination of Gianni Versace)

Δείτε την απονομή στην Κλερ Φόι (The Crown)

Οι Β' Ρόλοι

Β’ Γυναικείος σε Δράμα: Θάντι Νιούτον (Westworld)

Β’ Ανδρικός σε Δράμα: Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Β’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Β’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μέριτ Γουέβερ (Godless)

Β’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τζεφ Ντάνιελς (Godless)

Δείτε την απονομή στη Θάντι Νιούτον (Westworld)

Σκηνοθεσία / Σενάριο

Σκηνοθεσία σε Δράμα: Στίβεν Ντάλντρι (The Crown)

Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ράιαν Μέρφι (The Assassination of Gianni Versace)

Σενάριο σε Δράμα: Τζόελ Φιλντς, Τζο Γουάισμπεργκ (The Americans: START)

Σενάριο σε Κωμωδία: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τσάρλι Μπρούκερ και Γουίλιαμ Μπρίτζες (Black Mirror: USS Callister)