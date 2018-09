Οι γυναίκες που βγάζουν μια περιουσία από κάθε εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ [εικόνες]

Από την στιγμή που η Μέγκαν Μαρκλ θα περάσει το κατώφλι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, αυτές οι δύο γυναίκες πιάνουν δουλειά. Αυτό που ξεκίνησε ως χόμπι για δύο μαμάδες, σύντομα έγινε το σημείο αναφοράς για όλα τα πράγματα της Μέγκαν- ακόμη και η Vogue αντλεί πληροφορίες από αυτές για τις εμφανίσεις της νέας δούκισσας.

Η ιστοσελίδα τους, Meghan’s Mirror τις έχει κάνει πλούσιες, παρόλο που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.

Από την στιγμή που η δούκισσα του Σάσεξ εμφανιστεί δημόσια, το ρολόι αρχίζει να χτυπά αντίστροφα για τις Κριστίν Ρος και Αμάντα Ντίσοου, τις συντάκτριες του μπλογκ «Meghan’s Mirror». Τι φοράει; Ποιος είναι ο σχεδιαστής; Πόσο κοστίζει; Και από πού μπορείς να το αγοράσεις;Και δεν μιλάμε μόνο για τα ρούχα. Τι γίνεται με την ζώνη; Τα γυαλιά της; Τα μικροσκοπικά σκουλαρίκια της; Οι οπαδοί της Μέγκαν – και τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου – θέλουν κάθε λεπτομέρεια. Και την θέλουν τώρα.

Παρόλο που το θέμα μπορεί να φαίνεται εύκολο, η Αμάντα και η Κριστίν έχουν σοβαρές επιχειρηματικές επιρροές. Έχουν γίνει από απλές θαυμάστριες της βασιλικής οικογένειας σε επιχειρηματίες που χαρακτηρίζονται πλέον ως οι ειδικές στο στυλ της Μέγκαν Μαρκλ – δημιουργώντας μια ακμάζουσα επιχείρηση.

Η 31χρονη Αμάντα, ξεκίνησε το πρώτο της μπλογκ, το εξαιρετικά δημοφιλές «What Would Kate Do;» το 2012 ενώ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας από την δουλειά της στα χρηματιστηριακά, κυρίως επειδή βαριόταν αλλά και εν μέρει ως έναν τρόπος αντιμετώπισης της «δυσκολίας από την ανατροφή ενός μικρού μωρού». Στη δούκισσα του Κέμπριτζ βρήκε μια συναισθηματική έμπνευση: «Σκέφτηκα, Τι θα έκανε η Κέιτ στην περίπτωσή μου; Θα ντυθεί, θα βγει και θα κάνει κάτι».

Η Αμάντα, με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, ζει με τον σύζυγό της και τα μικρά παιδιά της, δεν είχε εμπειρία από την βιομηχανία της μόδας πριν από το «Mirror’s Meghan» αλλά οι οργανωτικές της ικανότητες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.

Δύο εβδομάδες μετά το ξεκίνημα του μπλογκ της για την Κέιτ, η Κριστίν, που μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της, ένιωθε «λίγο χαμένη» μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στην εκπαίδευση, χάζευε στο Twitter και έστειλε e-mail στην Αμάντα, ρωτώντας την αν θα μπορούσε να βοηθήσει. Τώρα, 26 ετών, ζει σε ένα αγρόκτημα στην Ουάσινγκτον με τον Άγγλο σύζυγό της, το μωρό της, τον σκύλο, τη γάτα και τις κότες τους και έχει μια αγάπη για όλα τα αγγλικά πράγματα. Υπεύθυνη για την δημιουργική κατεύθυνση της επιχείρησης, είναι περισσότερο το «πρόσωπο» του μπλογκ, και με ευκολία μιλά στην κάμερα και στα μέσα ενημέρωσης.

«Αμέσως μετά το What Would Kate Do, ξέραμε ότι βρήκαμε μια εξειδικευμένη αγορά» λέει η Κριστίν. «Βρήκαμε γυναίκες σαν εμάς, γυναίκες που εκτιμούν το απογευματινό τσάι και ένα καλό βιβλίο, γυναίκες που ήθελαν κάτι διαφορετικό – μοντέλα ρόλων με ουσία».

Κι ενώ μπορεί κάποιοι να χαρακτηρίσουν το μπλογκ τους, ως απλά το χόμπι δύο γυναικών που έχουν εμμονή με την βασιλική οικογένεια, στην πραγματικότητα είναι μόνο μία πτυχή της εξαιρετικά επιτυχημένης επιχείρησης που προσφέρει και παροχή συμβουλών, την Effervescence Group. Μετατρέποντας σε χρήμα το παγκόσμιο ενδιαφέρουν για το νέο κύμα των βασιλικών, τα τελευταία έξι χρόνια έχτισαν μια κερδοφόρα εταιρεία, με τις δύο γυναίκες να λένε ότι τα κέρδη τους έχουν αυξηθεί κατά 400% από το 2016 (χωρίς να αποκαλύπτουν, ωστόσο, τα ακριβή στοιχεία).

Σήμερα, η εταιρεία Effervescence Group περιλαμβάνει τα WWKD?, RepliKate (ένα πιο πρακτικό αρχείο με όλες τις εμφανίσεις της), το Meghan’s Mirror, το Dress like a Duke καθώς και τα σχετικά ενημερωτικά δελτία Τύπου, και τα κανάλια στα social media - Twitter, Instagram, Pinterest – για κάθε τους σάιτ.

Άκρως εντυπωσιακά, μέσα σε έξι χρόνια, οικοδόμησαν μαζί την αυτοκρατορία τους, παρόλο που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά. «Αυτό είναι το όφελος της τεχνολογίας» λέει η Αμάντα. «Περνάμε τις μισές ζωές μας στο FaceTime!». Διαχειρίζονται εξ αποστάσεως την επιχείρησή τους και θεωρούν πως το γεγονός ότι ζουν σε χώρες με διαφορά ώρας η μία από την άλλη, είναι ένα πλεονέκτημα, προσθέτοντας αποτελεσματικά έξι ώρες εργασίας την ημέρα.

Όταν άρχισαν τα μπλογκ τους, ούτε η Αμάντα ούτε η Κριστίν ήταν τεράστιες θαυμάστριες της βασιλικής οικογένειας. Η γοητεία τους για την Κέιτ και αργότερα για την Μέγκαν, οφειλόταν στην «ήρεμη κομψότητα» που αντιπροσώπευαν, μια εναλλακτική λύση στο στυλ των Καρντάσιαν, με τις οποίες δεν συνδέονταν.

Ήταν οι πρώτες που αντιλήφθηκαν για την πιθανή σχέση του Χάρι με την Μέγκαν μετά από τις δεκάδες ερωτήσεις που λάμβαναν από τους αναγνώστες τους. Στην πραγματικότητα, ήταν η Αμάντα αυτή που είχε το αίσθημα ότι η Μέγκαν ήταν η σύντροφος του Χάρι και παρόλο που η Κριστίν της είπε ότι ήταν τρελή, η Αμάντα ήταν σίγουρη.

Όταν ξεκίνησαν το «Meghan’s Mirror», τον Οκτώβριο του 2016, τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως. «Το ένιωθα» λέει η Αμάντα. Λίγο αργότερ,α όταν το παλάτι του Κένσινγκτον εξέδωσε δήλωση ζητώντας από τον Τύπο να μην ενοχλεί την κυρία Μαρκλ, ο αριθμός των επισκεπτών εκτοξεύτηκε, με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου να αυξάνεται 30με 40% κάθε μήνα, Την ημέρα της ανακοίνωσης του αρραβώνα τους, το σάιτ τους είχε ένα εκατομμύριο επισκέψεις.

Οι δυο τους, ωστόσο, παραδέχονται πως η συνεχής ενημέρωση για κάθε κίνηση της Μέγκαν δεν είναι πάντα εύκολη. «Είναι αγχωτικό» λέει η Κριστίν που ήταν στο κάστρο Γουίνσδορ για τον γάμο, εργαζόμενη ως υπεύθυνη μόδας για πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ενώ ήταν 8 εβδομάδων έγκυος). «Τα βασιλικά ταξίδια είναι δύσκολα. Μιλάμε για 3 με 4 διαφορετικά ρουα κάθε μέρα. Ανάλογα με το σε ποια ώρα ζώνης βρίσκονται, πιθανότατα δεν θα κοιμηθούμε για μία εβδομάδα».

Όταν η Κριστίν με την Αμάντα εργάζονται – όπως πρόσφατα, όταν η Μέγκαν φόρεσε ένα φόρεμα tuxedo για την παράσταση του Χάμιλτον για την φιλανθρωπική οργάνωση του Χάρι – χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό πηγών για να προσδιορίσουν τι φορούσε η δούκισσα. Υπάρχει μια ομάδα στιλιστών που είναι γνώστες των εμπορικών σημάτων που αγαπά η δούκισσα, ένα δίκτυο επαφών με άτομα στο χώρο της μόδας και επαφές PR, αλλά και η δική τους διαίσθηση, που τις βοηθά στο να καταγράφουν το στυλ της 37χρονης Μέγκαν, ελάχιστα λεπτά αφότου εμφανιστεί με λεπτομέρειες, από το 2016.

«Είναι μια έκρηξη αδρεναλίνης» λέει η Κριστίν. «Προσπαθούμε να το κάνουμε γρήγορα και με ακρίβεια. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Όταν δημοσιεύουμε κάτι στο σάιτ μας, λαμβάνεται ως ευαγγέλιο. Έτσι, αν κάνουμε λάθος, θα το πάρουν οι Vogue, New York Times και άλλοι... ».

Όταν η πρώην ηθοποιός κατέβασε το προσωπικό της μπλογκ, το «The Tig πέρυσι – το Meghan’s Mirror κάλυψε τέλεια αυτό το κενό. Και είχαν ήδη σκεφτεί να αρχειοθετήσουν τις σελίδες και τις εικόνες του The Tig. Το περιεχόμενό του, συνεχίζει να αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο, δίνοντας από πρώτο χέρι την γνώση για τα απεριόριστα, προ-βασιλικά της γούστα.

Πώς όμως βγάζει τόσα πολλά λεφτά η επιχειρήσή τους; Αν περιηγηθεί κανείς στο κατάστημα του «Meghan’s Mirror», μπορεί να αγοράσει αντικείμενα που κυμαίνονται από μια θήκη iPhone που είχε θεαθεί η Μέγκαν να κρατά σε ένα φόρεμα Stella McCartney που φορούσε το 2011. Το μπλογκ παίρνει μια μικρή προμήθεια για κάθε αγορά. Μαζί με τα σχετικά λινκ, υπάρχουν διαφημίσεις, συνεργασίες με μάρκες, χορηγίες σε ένα κοινό που φτάνει περίπου το ένα εκατομμύριο γυναίκες ηλικίας 18 έως 49 ετών κάθε μήνα. Παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας άλλους να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες.

Φωτογραφίες: AP