H 2η σεζόν του Sick Note & η νέα σειρά Α Discovery of Witches έρχονται αποκλειστικά στην Cosmote TV [εικόνες & βίντεο]

Σειρές και ταινίες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή ξεχωρίζουν και αυτή την εβδομάδα στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, το κανάλι των σειρών, επιστρέφει με τον 2ο κύκλο και διπλά επεισόδια η σειρά Sick Note, με τον Ρούπερτ Γκριντ του Harry Potter και τον Ντον Τζόνσον (Δευτέρα 17/9, 21.00 & 21.30). H σειρά αφηγείται την αστεία ιστορία του Daniel Glass (Γκριντ), ενός παθολογικού ψεύτη. Επίσης, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία κάνει πρεμιέρα στο κανάλι η βασισμένη στην επιτυχημένη τριλογία βιβλίων της Deborah Harkness, All Souls, δραματική σειρά A Discovery Οf Witches (Σάββατο 15/9, 23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρεμιέρα του επιτυχημένου μιούζικαλ Κάτι πιο ποπ 3 (Pitch Perfect 3) (Κυριακή 16/9, 21.00, ζώνη Blockbuster). Παράλληλα στο κανάλι, ξεχωρίζει σε Α’ προβολή η ταινία Τσώρτσιλ (Churchill), για την ιστορία του εμβληματικού ηγέτη της Βρετανίας, Γουίνστον Τσώρτσιλ (Τρίτη 18/9, 21.00), αλλά και η ταινία The Free World, με την Ελίζαμπεθ Μος, για έναν αποφυλακισμένο κατάδικο, ο οποίος ενώ εργάζεται σε ένα καταφύγιο για αδέσποτα ζώα γνωρίζει μία κακοποιημένη γυναίκα (Παρασκευή 14/9, 21.00). Στο κανάλι, οι μικροί φίλοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ Προβολή τις ταινίες Εγώ, ο Κολοκυθάκης (My life as a zucchini) (Παρασκευή 14/9, 19.00) και TAD: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (TAD:The lost explorer and the secret of King Midas) (Σάββατο 15/9, 21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, έρχεται σε Α’ προβολή η γερμανική δραματική ταινία Σε μια στιγμή (All of a Sudden), η οποία προβλήθηκε στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου (Δευτέρα 17/9, 22.00), ενώ οι συνδρομητές θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να απολαύσουν στο κανάλι την εμπνευσμένη, από το best-seller μυθιστόρημα της Rose Tremain Σκοτεινός Ποταμός (Dark River) με τους Ρουθ Γουίλσον, Μαρκ Στάνλεϊ και Σον Μπιν (Τετάρτη 19/9, 22.00, ζώνη Ladies First).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την ταινία δράσης Braven, με τον Τζέισον Μομόα του Game of Thrones.

