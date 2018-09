Η Σερ αποκαλύπτει το μυστικό νεότητάς της στην ταινία «Mamma Mia» - 2,5 κιλά μέικ απ!

Υποδύεται την απίστευτα λαμπερή μητέρα του χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ στην ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again».

Και η 72χρονη Σερ, αποκάλυψε πώς γίνεται να δείχνει τόσο νέα στο μιούζικαλ, αστειευόμενη πως φορά 2,5 κιλά μέικ απ.

Μιλώντας στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Attitude», η θρυλική ποπ τραγουδίστρια είπε επίσης ότι ο σκηνοθέτης, Ολ Πάρκερ, μάλλον την συμπάθησε πολύ και έδωσε «ιδιαίτερη προσοχή» στον φωτισμό στα πλάνα που παίζει η ίδια.

«Μέικ απ. 2,5 κιλά μέικ απ. Επίσης ο σκηνοθέτης με συμπάθησε πραγματικά και νομίζω πως χρησιμοποίησε ιδικά εργαλεία στον φωτισμό για μένα» δήλωσε η Σερ.

«Αυτό ήταν το μυστικό. Ήταν υπέροχος. Δεν έχω δει όλη την ταινία γιατί δεν είμαι έτοιμη. Και θα την δω κάποια στιγμή. Δεν μου αρέσει να βλέπω τις ταινίες αμέσως μετά την προβολή τους».

Μιλώντας επίσης για την μουσική των Abba, παραδέχτηκε ότι κάποια από τα κομμάτια της ήταν πολύ δύσκολα για να τα ερμηνεύσει.

«Τα τραγούδια των Abba είναι πολύ πιο δύσκολα να τα τραγουδήσει κάποιος από ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι πολύ πιο περίπλοκα, πολύ πιο ουσιαστικά» δήλωσε στο περιoδικό η Σερ.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι αγαπούν τους Abba, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους εκτιμούν σε μουσικό επίπεδο».

Στην ταινία « Mamma Mia 2: Here We Go Again» η Σερ κάνει την εμφάνισή της εν μέσω της απουσίας της μαμάς της Ντόνα, που είναι πολύ απασχολημένη εστιάζοντας στην καριέρα της στην μουσική παρά στην κόρη της.