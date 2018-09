Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα ο βραβευμένος με Grammy Κιπ Γουίνγκερ [βίντεο]

Ο Αμερικανός ροκ σταρ, Κιπ Γουίνγκερ, πλατινένιος καλλιτέχνης και υποψήφιος για βραβείο Grammy, θα παρουσιάσει στα Ιωάννινα ένα ακουστικό show βασισμένο στα πιο πρόσφατα σόλο άλμπουμ του, αλλά και σε παλαιότερες επιτυχίες του κυρίως με το συγκρότημα των Winger.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας του Μουσείου.

Τη συναυλία με τίτλο «Kip Winger High Energy Acoustic Show», διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου ώρα 21:00 στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας», του Πνευματικού Κέντρου δήμου Ιωαννιτών.

Η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, με θέμα «ΠΟΛ(Ε)ΙΣ» και πραγματοποιείται με την ευγενική συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου δήμου Ιωαννιτών ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Όσοι βρεθούν στα δεύτερα γενέθλια του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν επί σκηνής έναν ζωντανό θρύλο της ροκ, αλλά και ορισμένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του από την εποχή με τους Winger, όπως τα Miles Away, Easy Come Easy Go, Headed for a Heartbreak, Can't Get Enuff κ.α.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν και οι George Gakis and the Troublemakers, ενώ ειδική εμφάνιση θα πραγματοποιήσει και το electric string κουαρτέτο Fortissimo.

Ο Κιπ Γουίνγκερ, γεννημένος στο Ντένβερ των ΗΠΑ από γονείς μουσικούς ξεκινά με την κλασική μουσική και νεαρός συμμετέχει στην μπάντα του Alice Cooper ως μπασίστας. Με το δικό του συγκρότημα, τους Winger, γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία παγκόσμια και το 1990 βραβεύονται ως «Best new heavy metal band» από το American Music Award.

Μετά το κλείσιμο του πρώτου κύκλου των Winger, κυκλοφορεί προσωπικά άλμπουμ με ήχο βασισμένο στις ακουστικές και κλασικές κιθάρες.

Η σύνθεση του «Conversations with Nijinsky» ανεβαίνει στην κορυφή του Billboard κλασικής μουσικής των ΗΠΑ και θέτει έτσι υποψηφιότητα για βραβείο Grammy 2017.

Ο Γιώργος Γάκης με το συγκρότημα του, τους Troublemakers, τραγουδάει κλασικό ροκ με ξενόγλωσσο στίχο εδώ και 30 χρόνια. Με 5 συλλεκτικούς δίσκους και πάνω από 1000 live στο βιογραφικό του, ο Γιώργος Γάκης είναι ένας ενεργός τραγουδιστής, με σημαντικές συνεργασίες. Ο Joe Lynn Turner των Deep Purple, o Βοbby Rondinelli των Rainbow, ο James Kottak των Scorpions και ο Γιάννης Σπάθας των Socrates είναι μερικά μόνο από τα διάσημα ονόματα που συμμετείχαν στον τελευταίο του δίσκο, ο οποίος έγινε με παραγωγή του Kip Winger και μία από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές της Αμερικής, Perrys Records.

Οι Fortissimo είναι το πρώτο ελληνικό γυναικείο electric string quartet με συμμετοχές σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις σε πολλά μέρη του κόσμου όπως Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Βραζιλία και πολλές άλλες. Support group στο θρυλικό συγκρότημα των Scorpions στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και των Deep Purple. Έχοντας ως έδρα τους την Θεσσαλονίκη και με μια εκρηκτική σκηνική παρουσία ενώνουν την κλασική μουσική με μοντέρνους ηλεκτρονικούς ήχους.