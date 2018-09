Κουβανέζικη κρέμα καραμελέ

Κανένα άλλο γλυκό δεν είναι τόσο διαδεδομένο στη Λατινική Αμερική, όπου το έφεραν οι καθολικοί ιεραπόστολοι. Το el flan αγαπιέται από το Μεξικό έως την Καραϊβική.

Στην Κούβα, όπου οι άνθρωποι είναι φτωχοί, αντί για φορμάκια χρησιμοποιούν κουτιά αναψυκτικών κομμένα στη μέση (ή και τενεκεδάκια από κονσέρβες) και αντί για φούρνο, μπεν μαρί πάνω σε φωτιά.

Για 6 άτομα:

200 γρ. ζάχαρη

420 ml ζαχαρούχο γάλα εβαπορέ

360 ml γάλα εβαπορέ

3 μεγάλα αυγά + 2 κρόκοι από μεγάλα αυγά

1 βανίλια (ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

Εκτέλεση:

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 165°C.

Σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά λιώστε τη ζάχαρη με λίγες σταγόνες νερό, μέχρι να έχετε μια σκούρα καραμέλα (περίπου 9-10 λεπτά). Προσοχή μην καεί.

Ρίξτε περίπου 2 κ.σ. από την καραμέλα σε καθένα από έξι φορμάκια των 120 ml και τακτοποιήστε τα σε ένα ταψί.

Σε ένα μπολ, χτυπήστε το γάλα εβαπορέ, το ζαχαρούχο γάλα εβαπορέ, τα αυγά, τους κρόκους, τη βανίλια.

Μοιράστε το μείγμα στα έξι φορμάκια. Γεμίστε το ταψί μέχρι τη μέση με ζεστό νερό (δημιουργώντας ένα ιδιότυπο μπεν μαρί) και βάλτε το στον φούρνο.

Ψήστε για 12-15 λεπτά, ή μέχρι το κέντρο της κρέμας να ταλαντεύεται αν κουνήσετε το φορμάκι. Αφήστε τα φορμάκια να κρυώσουν στο ταψί με το νερό.

Βάλτε τα στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώες.

Για να σερβίρετε τις κρεμ καραμελέ, περάστε ένα μαχαίρι γύρω από το φορμάκι, τοποθετήστε με ένα πιάτο από πάνω, και αναποδογυρίστε.

Από το βιβλίο Paladares: Recipes Inspired by the Private Restaurants of Cuba της Anya von Bremzen, εκδόσεις Abrams Books.