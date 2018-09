10+1 πράγματα που δεν λέει ποτέ κανείς για την 11η Σεπτεμβρίου -Οι θεωρίες συνωμοσίας που οργιάζουν [εικόνες]

17 ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την ημέρα που κατά πολλούς, άλλαξε τον κόσμο.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2001 όχι μόνο άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, αλλά άλλαξαν και τον κόσμο. Από τους πολέμους που ακολούθησαν μέχρι τον τρόπο που γίνονται τα αεροπορικά ταξίδια σήμερα, τίποτα σήμερα δεν είναι ίδιο με τότε.

Το σοκ από τις επιθέσεις αυτές αλλά και τα αποτελέσματα αυτών, ήταν τέτοια, που ακόμη και σήμερα όταν συζητιούνται προκαλούν τρόμο αφενός, αφετέρου γεννούν απορίες. Τα γιατί και τα πώς πηγαίνουν και έρχονται, οι απορίες παραμένουν και οξύνονται. Και μαζί και οι θεωρίες συνωμοσίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται 13 ερωτήματα, θεωρίες συνωμοσίας, εικασίες που κυκλοφορούν από το 2001 μέχρι σήμερα:

Είχαν μπει εκρηκτικά στα θεμέλια των Δίδυμων Πύργων;

Οι μηχανικοί είχαν σχεδιάσει τους Δίδυμους Πύργους έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν ακόμη και αν έπεφτε πάνω τους ένα αεροπλάνο. Και το σενάριο που έμοιαζε απίστευτο δυστυχώς συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

Ωστόσο, οι δύο πύργοι κατέρρευσαν δυο ώρες μετά το χτύπημα.

Αυτό το παράδοξο δημιούργησε μια σειρά από θεωρίες σχετικά με το τι είχαν κάνει οι τρομοκράτες. Η πιο κοινή θεωρία που κυκλοφόρησε ήταν ότι είχαν φροντίσει να βάλουν εκρηκτικά στα θεμέλια.

Η θεωρία αυτή διαψεύστηκε από τον κατασκευαστή των κτιρίων λέγοντας ότι δεν είναι επιστημονικά σωστές. Στο τι τελικά έφταιξε, απάντηση, όμως, δεν έδωσε.

Το μυστήριο με το λιωμένο αλουμίνιο

Το κύριο υλικό κατασκευή ενός αεροπλάνου είναι το αλουμίνιο. Σύμφωνα με το Smithsonian επιστήμονες έχουν υποστηρίξει την εξής θεωρία σχετικά με την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων: Οι φλεγόμενοι Δίδυμοι Πύργοι λειτούργησαν σαν φούρνοι, που έλιωσαν το αλουμίνιο των αεροπλάνων. Οταν το λιωμένο αλουμίνιο, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, έρχεται σε επαφή με το νερό μετατρέπεται σε ισχυρό εκρηκτικό. Το λιωμένο αλουμίνιο των αεροσκαφών επομένως ίσως ήρθε σε επαφή με το νερό που εκτόξευε το σύστημα πυρόσβεσης του κτιρίου. Και έτσι έγιναν οι εκρήξεις και κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Κανείς όμως δεν είχε παρουσιάσει τη θεωρία αυτή πριν το 2011.

Τα στοιχεία που εξαφανίστηκαν

Και πέρα όμως από τη θεωρία με το λιωμένο αλουμίνιο το Smithsonian σημειώνει ότι στην επίσημη έκθεση δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ότι βρέθηκαν συντρίμμια των αεροσκαφών. Γιατί; Μήπως οι ερευνητές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το υγροποιημένο αλουμίνιο; Ή μήπως για οποιοδήποτε λόγο αδιαφόρησαν για την παρουσία του;

Γιατί η κυβέρνηση αγνόησε την τελευταία προειδοποίηση;

Την παραμονή της 11ης Σεπτεμβρίου η NSA η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δέχθηκε δυο μηνύματα από το Αφγανιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Το ένα έγραφε «Αύριο είναι η ώρα μηδέν». Το έτερο: «Ο αγώνας ξεκινάει αύριο». Δυστυχώς κανένα από τα δύο μηνύματα δεν είχαν μεταφραστεί καν μέχρι να γίνει το χτύπημα. Μεταφράστηκαν ακριβώς την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το CNN.

Τι έκανε η NSA την παραμονή της 11ης Σεπτεμβρίου;

Η NSA δεν μετέφρασε αυτά τα δυσοίωνα μηνύματα την ημέρα που υπεκλάπησαν και ακόμη πλανάται το ερώτημα τι στο καλό έκανε η συγκεκριμένη υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Η CIA ήταν σε επιφυλακή για τρομοκρατικό χτύπημα από την Αλ Κάιντα από τις 23 Αυγούστου. Και έτσι, μάλιστα, δόθηκαν οι ζωές επτά ανθρώπων την αποφράδα εκείνη ημέρα.

Πόσο έγκαιρα γνώριζε η κυβέρνηση τι συνέβαινε;

Στις 31 Ιουλίου η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας είχε εκδώσει μια προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι «τρομοκρατικές οργανώσεις είναι γνωστό ότι σχεδιάζουν και εκπαιδεύουν αεροπειρατές». Σύμφωνα με το CNN αυτή η προειδοποίηση δεν ήταν η πρώτη τέτοια προειδοποίηση που ελάμβανε η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, ήδη από το 1998, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας είχε προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να βρίσκονται σε υψηλό βαθμό εγρήγορσης. Οπότε το ερώτημα είναι από πότε η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα.

Γιατί κανείς δεν προειδοποίησε τους πολίτες;

Στις 6 Αυγούστου του 2001 η CIA ενημέρωσε τον τότε πρόεδρο Μπους ότι η Αλ Κάιντα σχεδίαζε αεροπειρατείες αεροπλάνων, σύμφωνα με το CNN. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στις πρεσβείες και αλλού. Αλλά γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες; Υπάρχει η πιθανότητα οι αρχές απλά να μην αντιμετώπισαν σοβαρά την απειλή, ωστόσο υπάρχει και η πιθανότητα να θεώρησαν ότι ελάχιστοι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, για να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Πολλοί ωστόσο, ιδιαίτερα οι οικογένειες των θυμάτων, θα προτιμούσαν να έχουν προειδοποιηθεί.

Τι θα γίνει στο μέλλον; Θα προειδοποιούν για τέτοιες καταστάσεις;

Πρόσφατα η ΕΕ θέσπισε νομοθεσία που επιβάλει την προειδοποίηση των πολιτών για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Η αρμόδια αρχή στις ΗΠΑ πάλι ενημερώνει για αυξημένες πιθανότητες για τρομοκρατικό χτύπημα. Κάποιες εταιρείες κινητής, μάλιστα, έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους συνδρομητές τους σχετικά με τις αλλαγές του επιπέδου συναγερμού.

Γιατί κανείς δεν ενημέρωσε το FBI;

Η πιο ισχυρή θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει υποστηρίζει ότι η CIA δεν ενημέρωσε το FBI για τις πληροφορίες που είχε περί τρομοκρατικού χτυπήματος. «Είναι φρικτό, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε τι έχει συμβεί», ανέφερε στο Newsweek ένας από τους επικεφαλής του FBI. «Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις δεν ήταν απαραίτητο να συμβούν, θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί, καθώς και ότι δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη».

Θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί οι επιθέσεις;

«Λυπάμαι για αυτό», είχε πει ο Μαρκ Ροσίνι, ένας από τους δυο πράκτορες του FBI στους οποίους είχε ανατεθεί ο φάκελος Οσάμα Μπιν Λάντεν. Φαίνεται ότι η CIA μπλόκαρε τις πληροφορίες προς το FBI, περί πιθανής επίθεσης και το 2000 και το 2001.

Ηταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας σε συνεννόηση;

Στο βιβλίο Watchdogs Didn’t Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror, οι συγγραφείς εξέθεσαν τη θεωρία της συνωμοσίας μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας. Υποστηρίζουν ότι η συνωμοσία αυτή βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις αλλά και τη μυστικότητα που περιβάλλει τις επιθέσεις αυτές.

Θα συμβεί ξανά;

Ισως το πιο σημαντικό ερώτημα, το οποίο παραμένει και σήμερα, 17 χρόνια μετά την επίθεση, είναι το αν ο εφιάλτης θα μπορούσε να επαναληφθεί ξανά. Ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για να αποφευχθούν οι αεροπειρατείες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι η αυξανόμενη αίσθηση ότι είμαστε ασφαλείς. «Η μεγαλύτερη ευπάθεια στο σύστημα ασφάλειας είναι ο εφησυχασμός, που οδηγεί όλους στο να χαλαρώνουν τα μέτρα».