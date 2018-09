Η «M Town» προσφέρει την αίσθηση ενός ψηφιακού σπιτιού στους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων [εικόνες]

Όσοι θεώρησαν ότι το “Too Much” δεν ήταν αρκετό, στην “M Town” θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει.

Η BMW M GmbH συνεχίζει την περσινή επιτυχημένη σειρά ιστοριών “Too Much” με το λανσάρισμα μιας νέας διαδικτυακής καμπάνιας. Από το Σεπτέμβριο, το σλόγκαν θα είναι: “Welcome to M Town, where too much is just right.”

Η βασική ιδέα είναι πολύ απλή: Η M Town είναι μία πόλη μοναδική στο είδος της – ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να βιώνει καθημερινές καταστάσεις με ξεχωριστό τρόπο. Γι’ αυτό ακριβώς είναι το ιδανικό περιβάλλον για όλους τους ‘petrolheads’ και λάτρεις της ιπποδύναμης ενσαρκώνοντας άριστα την ταυτότητα της παγκόσμιας Κοινότητας BMW M. Η πόλη δεν προσομοιώνει μια πραγματική τοποθεσία. Ευδοκιμεί, όπου υπάρχει πάθος για υψηλές επιδόσεις – καθώς ο γνήσιος ενθουσιασμός για την BMW M δεν γνωρίζει σύνορα.

Η “M Town” είναι επίσης πλατφόρμα κοινωνικών και ψηφιακών επικοινωνιών για τους φίλους της BMW M σε όλο τον κόσμο. Από τις 7 Σεπτεμβρίου, λάτρεις της αυτοκίνησης από όλο τον πλανήτη εγγράφονται ως νέοι πολίτες της M Town στο bmw-m.com και δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό BMW M Pass. Εκτός από μοναδικά αφηγηματικά στοιχεία, αυτή η εξαιρετική καμπάνια ενσωματώνει αυθεντικά διαδικτυακά βίντεο και δημιουργικές προϊοντικές διαφημίσεις, ενώ επιφυλάσσει αποκλειστικές εκπλήξεις για την κοινότητα. Η “M Town” αποτελεί επίσης κύριο θέμα για πολυάριθμες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Η συνέχιση της επιτυχημένης επικοινωνιακής καμπάνιας ‘too much’ θα δώσει τη δυνατότητα στους φίλους της BMW M να βιώσουν το επόμενο επίπεδο συναισθηματικής ταύτισης με τη μάρκα μας», εξηγεί ο Peter Quintus, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της BMW M GmbH. «Η ‘M Town’ αντιπροσωπεύει μία στάση ζωής την οποία ανέκαθεν συμβόλιζε η BMW M – άκρατος ενθουσιασμός, μέγιστες επιδόσεις και την τόλμη του αντισυμβατικού».

Η αίσθηση αυτή μεταφέρεται επίσης από μία σειρά διαδικτυακών βίντεο, δημιουργός των οποίων είναι ο σκηνοθέτης Micky Sülzer και ο βραβευμένος με Grimme, Bader el Hindi. Η σειρά αυτή θα μεταμορφώνει αστικά, καθημερινά περιβάλλοντα – από κινηματογράφους μέχρι εκκλησίες – σε ειδικούς χώρους, με εντυπωσιακά συνθήματα που απευθύνονται σε όλους τους λάτρεις του αυτοκινήτου. Με το σλόγκαν “Only in M Town”, η πόλη παρουσιάζεται σαν μία ουτοπία για όλους τους λάτρεις της αυτοκίνησης, με πρωταγωνιστές όπως η BMW M2 Competition και η BMW M850i.

Τα βίντεο αποτελούν πηγή έμπνευσης για εξατομικευμένη αφήγηση. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής καμπάνιας “too much” που λανσαρίστηκε το 2017, εκατομμύρια φίλοι του αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο μοιράστηκαν τις δικές τους φωτογραφίες, συνδεδεμένες με χαρακτηριστικά Μ όπως ‘πολύ δυνατά’ ή ‘πολύ ισχυρά’. Η “M Town” εξελίσσει αυτή την ιδέα και δημιουργεί μία νέα και αποκλειστική πλατφόρμα για ξεχωριστές στιγμές M. Στην ιστοσελίδα bmw-m.com, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν τις δικές τους συναισθηματικές εμπειρίες με την BMW M στο Community Map, έναν ψηφιακό παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας τα hashtags # M _ Town and # MNation. Αυτές οι ‘μοιρασμένες’ εμπειρίες αποτελούν τη βάση της “M Town” και επιτρέπουν στην κοινότητα να μεγαλώνει μέσω της δημιουργικής συμμετοχής των πολιτών της.

«Η BMW M τρέφεται με το πάθος που μοιράζονται οι θαυμαστές μας για πολύ συναρπαστικά προϊόντα», σχολιάζει ο Lothar Schupet, Διευθυντής Παγκόσμιων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ BMW M. «Η ‘M Town’ δίνει σε αυτό τον ενθουσιασμό δημιουργικό χώρο για ατομική αφήγηση. Έτσι, τα πιστά μέλη της κοινότητας αισθάνονται μεγαλύτερη ταύτιση με τη μάρκα μας – ενώ ταυτόχρονα προσελκύουμε νέα κοινά».

Η ψηφιακή επικοινωνιακή καμπάνια συμπληρώνει την επιτυχημένη προϊοντική επέλαση της BMW M στην κατηγορία μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Εκτός από το λανσάρισμα νέων προϊόντων, όπως η BMW M2 και η M5 Competition, και αποκλειστικών μοντέλων όπως η BMW M3 CS, η BMW M προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στοχεύοντας στην ταχύτατη ανάπτυξη στο μέλλον.

Την τελευταία δεκαετία, η BMW M έχει υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις των μοντέλων M και M Performance. Σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική NUMBER ONE > NEXT, το BMW Group έχει μία ισχυρή και επιτυχημένη παρουσία στην επικερδή κατηγορία οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Πρακτορεία

Δημιουργικό: Jung von Matt / Next Alster, Hamburg

Παραγωγή: Bigfish, Berlin

Σκηνοθέτης: Micky Sülzer

Καλλιτεχνικό: Bader el Hindi