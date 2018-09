Nέο εκρηκτικό βιβλίο αποκαλύπτει: Η Καμίλα ήθελε να χωρίσει τον Γουίλιαμ από την Κέιτ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπέφερε πολλά εξαιτίας της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Η σχέση της με τον πρίγκιπα Κάρολο πριν εκείνος νυμφευτεί τη “λαίδη Ντι”, αλλά και η έλξη που συνέχισε να νιώθει προς εκείνην ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προκαλούσε τεράστια προβλήματα στο γάμο του. «Ήμασταν τρεις σ’ αυτόν τον γάμο», είχε πει κάποτε η αδικοχαμένη πριγκίπισσα σε συνέντευξή της στο BBC.

Και τώρα έρχεται ένα νέο βιβλίο με τον τίτλο ‘Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne” να αποκαλύψει ότι η νυν δούκισσα της Κορνουάλης δεν έκανε δύσκολη μόνον τη ζωή της Lady Di αλλά και της Κέιτ Μίντλετον.

Κι αν οι σχέσεις τους σήμερα φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί, αυτό δεν ίσχυε πάντα. Ο συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσον υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες είχαν στην αρχή μια δύσκολη σχέση, επειδή, η Καμίλα φέρεται να εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ θα τη διαδεχόταν στο θρόνο. Πέραν τούτου, λέει ο Άντερσον, την έτρωγε η ζήλια για τη νεαρή Κέιτ, που θα προσέλκυε, όπως φοβόταν, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Όπως αναφέρει το βιβλίο η Καμίλα ήταν της γνώμης ότι η Κέιτ ήταν μεν «όμορφη, αλλά μάλλον λίγη» και δεν είχε το αναγκαίο κοινωνικό υπόβαθρο για να παντρευτεί μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Έτσι η Καμίλα φέρεται να έκανε πλύση εγκεφάλου στον άντρα της, πρίγκιπα Κάρολο να πείσει τον Γουίλιαμ να βάλει τέλος στη σχέση του.

Πράγμα που κατάφερε για κάποιο διάστημα, αφού μετά από έξι χρόνια σχέσης ο Γουίλιαμ χώρισε από την Κέιτ επικαλούμενοι αμφότεροι ως αιτία το άγχος των τελικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο, αλλά και την αφόρητη πίεση από τους παπαράτσι. «Ήμασταν πολύ νέοι, θέλαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις ζωές μας και διαφορετικοί χαρακτήρες», είπε τότε ο Γουίλιαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τον αρραβώνα του με τη μέλλουσα σύζυγό του. Τελικά η μοίρα τους έφερε και πάλι μαζί ματαιώνοντας τα σχέδια της Καμίλα.