Σε τρία πλοία του εμπορικού ναυτικού θα υψωθεί η ελληνική σημαία. Πρόκειται για δύο δεξαμενόπλοια και ένα φορτηγό.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο «ARCTURUS VOYAGER» που θα νηολογηθεί με το όνομα «MARAN ARCTURUS», το οποίο ανήκει στην εταιρεία AQUARIUM SHIPHOLDING INC και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη MARAN TANKERS MANAGEMENT INC και η οποία καλύπτει ελληνικά συμφέροντα σε ποσοστό περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου της.



Επίσης, το δεξαμενόπλοιο που ναυπηγείται στην Ιαπωνία και πρόκειται να νηολογηθεί με το όνομα PATRIOTIC. To πλοίο θα ανήκει στην εταιρεία ADMIRAL MARINE CO.S.A που εδρεύει στον Παναμά και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την NEREUS SHIPPING S.A, και η οποία εκπροσωπεί ελληνικά συμφέροντα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό του κεφαλαίου της.



Το υπό σημαία Παναμά φορτηγό πλοίο EVIACEMENT, που ανήκει στην εταιρεία «ΝΤΟΜΕΛΑΝΤ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εκπροσωπεί ελληνικά συμφέροντα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό του κεφαλαίου της.



Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση της ποντοπόρου ναυτιλίας, η προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Ναυτιλίας.



Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή ποντοπόρων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος που απολαμβάνει από το Σύνταγμα, εμπεδώνει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης και αποτελεί τη βάση για την προσέλκυση και την εγγραφή πλοίων στο εθνικό νηολόγιο.



Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου και της επιλεξιμότητας της ελληνικής σημαίας ενισχύεται μέσω της προώθησης διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών με τρίτες χώρες αλλά και εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, οι οποίες συμβάλουν ώστε τα Ελληνικά πλοία να διαθέτουν ανεμπόδιστη πρόσβαση τις διεθνείς αγορές φορτίων, να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στα λιμάνια αλλά και στην αποφυγή διπλής φορολογίας των ναυτιλιακών κερδών.



Από την αρχή του έτους 2018 έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο (σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53) 19 πλοία συνολικής χωρητικότητας 1.406.929 κοχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ