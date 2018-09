Στήνουν ένα δροσερό κουτί για κουβέντα και ξεκούραση σε πλατείες της Αθήνας [εικόνα]

Μετά τη documenta14 το κοινό στην Αθήνα είναι πλέον υποψιασμένο και δέχεται με ενθουσιασμό παρεμβάσεις καλλιτεχνών στο κέντρο του. Η 6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ, παρουσιάζει το πρώτο της έργο στο δημόσιο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας.

Για έξι ημέρες, από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, μια κινητή μονάδα δροσιάς θα περιμένει τους Αθηναίους σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης.

Πρόκειται για το Microclimatic Heat Shelter, την κινητή μονάδα «καταφύγιο» που κατασκευάζει η ομάδα The Laboratory for Microclimates από την Ολλανδία, των καλλιτεχνών Annechien Meier και Gert-Jan Gerlach.



Από το 2012 όταν και ιδρύθηκε, το Laboratory for Microclimates ερευνά τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το αστικό ή αγροτικό περιβάλλον.

Στα έργα τους στο δημόσιο χώρο, όπως κινητοί κήποι σε κεντρικές πλατείες μεγάλων πόλεων, μελετούν τοπία αστικού περιβάλλοντος σε σχέση με το πώς ζει και εργάζεται σ΄ αυτά ο σύγχρονος άνθρωπος. Κεντρικό θέμα στα έργα τους αποτελεί το κλίμα και το μικροκλίμα με μια ευρύτερη έννοια.

Τα έργα τους έχουν διπλή λειτουργία: αφενός εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά ενός μικροκλίματος, για παράδειγμα ενός προστατευμένου κήπου δίπλα σε ένα κτήριο, και αφετέρου αναλαμβάνουν το ρόλο ενός "κοινωνικού μικροκλίματος" καλώντας ανθρώπους με κοινό στόχο να αποτελέσουν ένα πυρήνα μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.



Ήδη από το 2017 ξεκίνησαν την έρευνά τους στο κέντρο της Αθήνας εξετάζοντας διαφορετικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, ο αέρας, το νερό και η βλάστηση, οι κοινωνικές και αστικές δομές. Επισκέφθηκαν αρμόδιους φορείς και συζήτησαν με Έλληνες επιστήμονες.

Ο βοτανολόγος Διονύσης Μέρμηγκας από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, επεσήμανε ότι εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος ορισμένα είδη εγχώριων φυτών πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το 2050, καθώς και ότι ο αριθμός των πολύ θερμών ημερών θα αυξηθεί.

Η Δρ. Δήμητρα Φούντα, ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπογράμμισε ότι η Αθήνα, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θα υποφέρει όλο και περισσότερο από καύσωνες τη θερινή περίοδο.



Για να αναδείξουν το "αθηναϊκό πρόβλημα" οι δύο καλλιτέχνες κατέληξαν στην ιδέα της κατασκευής μιας κινητής μονάδας δροσιάς, για όλους τους πολίτες της Αθήνας, η οποία λειτουργεί με "πράσινη" τεχνολογία προσφέροντας ένα δροσερό μικροκλίμα, μερικούς βαθμούς Κελσίου πιο δροσερό από το εξωτερικό περιβάλλον. Η εγκατάσταση κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και φυσικούς πόρους.





Το Microclimatic Heat Shelter λειτουργεί επίσης και ως ένα κοινωνικό μικροκλίμα, όπου οι Αθηναίοι μπορούν να συναντηθούν, να χαλαρώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι να εμπνεύσει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση προκειμένου να μειώσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, αλλάζοντας το δικό τους προσωπικό περιβάλλον.



Σημεία και ώρες λειτουργίας:



Το Microclimatic Heat Shelter σας περιμένει από το μεσημέρι (12 μ.μ.) έως το απόγευμα (6 μ.μ.) στα εξής σημεία:



- Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στην αφετηρία των λεωφορείων στην οδό Ακαδημίας

- Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Βικτωρίας

- Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κυψέλης

- Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοτζιά

- Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στην αρχή του πεζόδρομου Διονυσίου Αρεοπαγίτου (προτομή Μελίνας Μερκούρη)

- Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων