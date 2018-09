Το σέλφι-βίντεο του Κάρλος Ακόστα λίγο πριν χορέψει στο Ηρώδειο: Ανυπομονώ! [βίντεο]

Ο παγκοσμίου φήμης χορευτής του Βασιλικού Μπαλέτου του Κόβεντ Γκάρντεν έρχεται με το 25μελές μπαλέτο του για μία και μοναδική παράσταση κάτω από την Ακρόπολη.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ο Κάρλος Ακόστα θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην παράσταση που έχει ετοιμάσει για το ελληνικό κοινό στο Ηρώδειο.

Ο σπουδαίος χορευτής στέλνει το δικό του μήνυμα στους Ελληνες, υπενθυμίζοντας το ραντεβού στις 26 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας, «ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου ευατό στο υπέροχο θέατρο κάτω από την Ακρόπολη».

Δείτε το σέλφι βίντεο του Κάρλος Ακόστα

O κουβανός χορευτής Κάρλος Ακόστα, ο οποίος από πολλούς έχει συγκριθεί με τα ιερά τέρατα του μπαλέτου Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ και Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ήταν κορυφαίος του Βασιλικού Μπαλέτου του Κόβεντ Γκάρντεν από το 2003 έως το 2015 και έχει χορέψει με τα μεγαλύτερα Μπαλέτα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των American Ballet Theater, Bolshoi Ballet και Paris Opera Ballet.

Μερικοί από τους ρόλους που ερμήνευσε και αποθεώθηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν είναι του Siegfried (Λίμνη των Κύκνων), Albrecht (Giselle), The Prince (Καρυοθραύστης). Prince Florimund (Ωραία Κοιμωμένη). Έχει σκηνοθετήσει τον Δον Κιχώτη και είναι ο δημιουργός της Carmen, μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βασιλικού Μπαλέτου. Τη σεζόν 2017/18 επέστρεψε ως βασικός τιμώμενος προσκεκλημένος του Βασιλικού Μπαλέτου του Κόβεντ Γκάρντεν.

Ο Κάρλος Ακόστα γεννήθηκε στην Αβάνα και σπούδασε στην Εθνική Σχολή Μπαλέτου της Κούβας. Ξεκίνησε την καριέρα του με το National Ballet of Cuba, συνέχισε στο English National Ballet και στο Houston Ballet, πριν εδραιωθεί στο Κόβεντ Γκάρντεν, ως ένας από τους μεγαλύτερους χορευτές όλων των εποχών. Ο πολιτισμός και η ιστορία της πατρίδας του είχαν μεγάλη επιρροή σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και το 2003 η παράσταση “Tocororo - A Cuban Tale”, βασισμένη στην παιδική του ηλικία, έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στο Sadler's Wells του Λονδίνου. Η αυτοβιογραφία του “No Way Home” (2007) έγινε best seller, ενώ έχει εμφανιστεί στις κινηματογραφικές ταινίες Day of the Flowers και New York, I Love You.

Ο Ακόστα έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία στη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Olivier (2007) για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του στο χορό, το Βραβείο Benois de la Danse (2008) και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων Χορού το 2014, την ίδια χρονιά που του απονεμήθηκε και το παράσημο της Βρετανικής Αυροκρατορίας “Commander of the Most Excellent Order the British Empire” (CBE) για την προσφορά του στο μπαλέτο.

Η ομάδα χορού Acosta Danza, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κάρλος Ακόστα, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους κορυφαίους χορογράφους και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα Θέατρα της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου.

Το Acosta Danza με επικεφαλής τον Κάρλος Ακόστα θα παρουσιάσει ένα ειδικά επιλεγμένο ρεπερτόριο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Ηρώδειο, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την εμφάνισή τους στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ένα σόλο-έκπληξη από τον Κάρλος Ακόστα και τις ελληνικές πρεμιέρες δύο χορογραφιών του πολύ αγαπητού στην Ελλάδα Βέλγου χορογράφου Sidi Larbi Cherkaoui, του “Mermaid” και του “Faun” που έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς παγκοσμίως. Μαζί τους θα παρουσιαστούν τα έργα: “Impronta” της Maria Rovira, “De Punto a Cabo” του Alexis Fernández, εμπνευσμένο από την Κούβα, και το “Rooster” του Christopher Bruce σε μουσική μερικών από τα διασημότερα τραγούδια των Rolling Stones.

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθούν στον οργανισμό Coeurs pour Tous Hellas (Καρδιές για Όλους)

Ο ανθρωπιστικός οργανισμός Coeurs pour Tous Hellas συστάθηκε το 2015 για τα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια, ως έμπρακτη δέσμευση και προσφορά στην ελληνική κοινωνία και τους μικρούς ασθενείς των οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Έργο του είναι η κάλυψη των νοσηλίων για τις επεμβάσεις, που πραγματοποιεί φιλανθρωπικά, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός, με τη αφιλοκερδή σύμπραξη των Ελλήνων γιατρών του Προγράμματος Συγγενών Καρδιοπαθειών του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Το Coeurs pour Tous Hellas έως σήμερα, έχει υποστηρίξει 106 άπορα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια.

ACOSTA DANZA / Carlos Acosta A CELEBRATION

ΗΡΩΔΕΙΟ 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες με διάλειμμα