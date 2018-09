Τι είναι το Kiki Challenge και γιατί γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο

Λέγεται και Do The Shiggy dance και έχει έμπνευση το σινγκλ «In My Feelings» του Drake από το τελευταίο του άλμπουμ, Scorpion.

To τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο με μάλλον μέτρια επιτυχία.

Τότε ο κωμικός Shiggy πόσταρε στο instagram ένα βιντεάκι όπου φορώντας μια φόρμα Reebok χορεύει στον ρυθμό του τραγουδιού στη μέση του δρόμου, μπροστά από ένα αυτοκίνητο.

Όταν ακούγεται ο στίχος «are you riding» προσποιείται ότι οδηγεί, στον στίχο «Kiki, do you love me» σχηματίζει με τα χέρια του μια καρδιά.

Πολύ γρήγορα χιλιάδες χρήστες των σόσιαλ μίντια, συμπεριλαμβανομένων σταρ όπως ο Γουίλ Σμιθ και η Κιάρα, άρχισαν ποστάρουν βιντεάκια όπου χορεύουν στον σκοπό του τραγουδιού.

Το φαινόμενο πήρε παγκόσμιες διαστάσεις και ο ίδιος ο Drake ευχαρίστησε τον κωμικό «που έκανε το Scorpion Νο1 άλμπουμ μέσα σε μια μέρα».

Στα περισσότερα βίντεο κάποιος χορεύει δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται.

Η πιλότος ιδιωτικών τζετ Αλεξάνδρα Μανρίκεζ πόσταρε βίντεο όπου πετάγεται από το πιλοτήριο του αεροπλάνου της για να χορέψει στον διάδρομο προσγείωσης με μια αεροσυνοδό.

Και κάποιος έκανε το challenge χορεύοντας όρθιος πάνω σε μια μηχανή.

Το challenge αγκάλιασαν περισσότερο από όλους οι Ινδοί.

Τελευταία το παιχνίδι έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και πλέον κάποιοι ανεβάζουν βίντεο όπου ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου ενόσω βρίσκεται εν κινήσει, αναγκάζοντας την αστυνομία της Τζαϊπούρ να τουιτάρει μια μακάβρια προειδοποίηση για τους κινδύνους του challenge.

Bέβαια, το αγόρι της φωτογραφίας δεν είναι θύμα του επικίνδυνου παιχνιδιού, αλλά κάποιος άσχετος που χαίρει άκρας υγείας.