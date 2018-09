Λεκές από καφέ -Πώς να απαλλαγείς εύκολα και γρήγορα με 5 υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας

Ξυπνάς το πρωί για την δουλειά.

Φοράς το αγαπημένο σου λευκό παντελόνι και βγαίνεις να αγοράσεις τον καφέ σου.

Και εκεί που πας ανέμελη να πάρεις το μετρό, τσουπ!, κάποιες σταγόνες του καφέ φεύγουν από το όχι και τόσο καλά κλεισμένο καπάκι και προσγειώνονται στο παντελόνι σου σχηματίζοντας καφέ κηλίδες. (The story is based on true events!)

Σου θυμίζει κάτι; Λεκές από καφέ, σε όλους έχει συμβεί! Είναι από τους δύσκολους αλλά αν δράσεις, δεν θα έχεις πρόβλημα. Υπάρχουν περισσότερες λύσεις από ότι νόμιζες.

Με τι φεύγει λοιπόν ο λεκές από καφέ στα ρούχα; Δείτε τους 5 αποτελεσματικούς τρόπους με υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι και μάλιστα στην κουζίνα μας!

