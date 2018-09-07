Super League: Το πρόγραμμα των ντέρμπι της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού

Σήμερα ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της 4ης, 5ης και 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Το πρώτο εξ αυτών είναι το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Την επόμενη Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης και τη μεθεπόμενη 07/10 αυτό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Όλα τα ντέρμπι θα ξεκινήσουν στις 20.30.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/09/2018
- 18:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
- 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 20:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/09/2018
- 16:00 Α.Ο ΞΑΝΘΗ - Ο.Φ.Η. ΞΑΝΘΗ ARENA
- 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
- 20:30 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/09/2018
- 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/09/2018
- 18:15 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEL FC ARENA
- 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ο.Α.Κ.Α.
- 20:30 Ο.Φ.Η. - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/09/2018
- 16:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
- 18:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
- 19:00 ΑΡΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ
- 20:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/10/2018
- 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/10/2018
- 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
- 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- 20:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/10/2018
- 16:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - Ο.Φ.Η. Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
- 18:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
- 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 20:30 Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/10/2018
- 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Λ. ΞΑΝΘΗ ARENA