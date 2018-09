«Ηλεκτριστική» ισχύς για υπέρτατη οδηγική απόλαυση -Η νέα BMW X5 xDrive45e iPerformance [εικόνες]

Η απόδοση συναντά τις ανυπέρβλητες επιδόσεις: η γκάμα συστημάτων κίνησης της νέας BMW X5 επεκτείνεται μέσα στο 2019 με την προσθήκη ενός plug-in υβριδικού συστήματος.

Η νέα BMW X5 xDrive45e iPerformance συνδυάζει έναν αποκλειστικό 6-κύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία BMW eDrive. Χάρη στη συνεχή εξέλιξη των plug-in υβριδικών συστημάτων, η συνολική ισχύς έχει αυξηθεί στα 290 kW/394 hp, η ηλεκτρική αυτονομία έχει βελτιωθεί αισθητά και τα επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών CO2 έχουν μειωθεί σημαντικά συγκριτικά με αυτά του προηγούμενου μοντέλου.

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ, η δεύτερη γενιά του plug-in υβριδικού μοντέλου συνδυάζει τη γνήσια οδηγική απόλαυση ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος BMW iPerformance με την έμφυτη ευελιξία ενός Sports Activity Vehicle (SAV). Έτσι, η νέα BMW X5 xDrive45e iPerformance προσφέρει βελτιστοποιημένη δυναμική συμπεριφορά και απόδοση. Ολοκληρώνει το σπριντ 0 - 100 km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα – πάνω από ένα δευτερόλεπτο λιγότερο από το προηγούμενο μοντέλο. Η τελική ταχύτητα μόνο με ηλεκτροκίνηση έχει αυξηθεί από 120 σε 140 km/h. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τώρα τα 80 km περίπου*, σχεδόν τριπλάσια από της προκατόχου της. Η κατανάλωση μικτού κύκλου της νέας BMW X5 xDrive45e iPerformance πέφτει στα 2,1 lit / 100 km*, ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 είναι τώρα 49 g / km*.

Αυτή η βελτίωση οφείλεται στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών συστημάτων κίνησης. Ένας εν σειρά 6-κύλινδρος κινητήρας 3.0L (210 kW/286 hp) της οικογένειας BMW EfficientDynamics συνδυάζεται με την τελευταία γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive. Ισχύς ηλεκτρικού συστήματος 82 kW/112 hp, μπαταρία ιόντων λιθίου με αυξημένη χωρητικότητα και εξελιγμένα ηλεκτρονικά ισχύος για ευφυή διαχείριση ενέργειας χαρίζουν στο plug-in υβριδικό σύστημα της BMW X5 xDrive45e iPerformance μοναδικά χαρακτηριστικά επιδόσεων και εντυπωσιακή απόδοση. Οι δύο κινητήριες μονάδες παράγουν συνολική ισχύ 290 kW/394 hp με μέγιστη ροπή 600 Nm. Ο κινητήρας καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται με ένα 8άρι κιβώτιο Steptronic τελευταίας γενιάς και το ευφυές σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive. Η ροπή μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται μόνο ο ηλεκτροκινητήρας, ή ο κινητήρας καύσης ή και οι δύο μαζί, κάτι που εγγυάται σπορ οδηγική απόλαυση στο δρόμο και απαράμιλλες off-road επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες. Η τελική ταχύτητα της BMW X5 xDrive45e iPerformance αγγίζει τα 235 km/h.

Με την τοποθέτηση της μπαταρίας υψηλής τάσης κάτω από το αμάξωμα, το κέντρο βάρους βρίσκεται χαμηλότερα συγκριτικά με άλλα μοντέλα SAV που διαθέτουν συμβατικό σύστημα κίνησης. Ο χώρος αποσκευών έχει μειωθεί κατά 150 λίτρα μόνο. Με όλα τα καθίσματα σε όρθια θέση, η χωρητικότητα είναι 500 λίτρα, και με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες φτάνει τα 1.716 λίτρα. Με χωρητικότητα 69 λίτρα, το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις.

Η νέα BMW X5 xDrive45e iPerformance εφοδιάζεται στάνταρ με αερανάρτηση δύο αξόνων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αποσβεστήρες. Τα προαιρετικά συστήματα ανάρτησης που διατίθενται για το plug-in υβριδικό μοντέλο περιλαμβάνουν integral active steering. Εκτός από την πλήρη γκάμα στοιχείων ευφυούς συνδεσιμότητας, προσφέρονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ειδικά προσαρμοσμένες για ηλεκτροκίνηση. Επιπλέον, όλα τα συστήματα υποστήριξης οδηγού που προορίζονται για το Sports Activity Vehicle αλλά και προτάσεις υψηλής ποιότητας που αναβαθμίζουν την άνεση και πολυτέλεια στο εσωτερικό διατίθενται και για τη νέα BMW X5 xDrive45e iPerformance.

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO ₂

Κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο 2,1 l/100 km*, κατανάλωση ηλεκτρισμού στο μικτό κύκλο 23,0 kWh/100 km*; εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο 49 g/km*.

*Όλες οι τιμές είναι προκαταρκτικές.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EC) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση την εποχή της έγκρισης τύπου. Οι τιμές αναφέρονται σε ένα όχημα με βασικό εξοπλισμό στη Γερμανία και η αυτονομία λαμβάνει υπόψη τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις διαφορετικές διαστάσεις διαστάσεις ζαντών / ελαστικών που διατίθενται για το επιλεγμένο μοντέλο και ενδέχεται να μεταβάλλονται.

Οι τιμές ήδη βασίζονται στη νέα οδηγία WLTP και έχει γίνει αναγωγή στις αντίστοιχες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης. Αναφορικά με αυτά τα οχήματα, για σχετικούς φόρους και τα όποια ειδικά τέλη που βασίζονται σε εκπομπές CO2, οι τιμές CO2 ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο "handbook of fuel consumption, the CO2emission and power consumption of new passenger cars", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων και στο https://www.dat.de/co2