Οι πολλές selfies έστειλαν στον γιατρό την Κιμ Καρντάσιαν -Τι συνέβη [εικόνες]

Το παιχνίδι με τις αμέτρητες selfies για την Κιμ Καρντάσιαν δεν σταματά με τίποτα - ούτε καν μετά τις συστάσεις γιατρού λόγω τραυματισμού του καρπού της.

Στο διαφημιστικό τρέιλερ από το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας του τηλεοπτικού ριάλιτι, «Keeping Up With The Kardashians» στο οποίο πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα, ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκαλύπτει ότι ο γιατρός της συνέστησε να κάνει ένα διάλειμμα από τις selfies και γι αυτό προσπαθεί να σκεφτεί νέες ιδέες.

«Το χέρι μου πονάει. Ξέχασα τον νάρθηκά μου» λέει η Κιμ στην αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν και στη μητέρα της, Κρις Τζένερ στο τρέιλερ δημοσιεύτηκε στο E! και φωνάζει: «Πάξι, θα έρθεις εδώ να με βοηθήσεις;»

«Ο γιατρός λέει ότι μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνό μου μόνον έτσι» συνεχίζει η Κιμ. «Συνεπώς είμαι με την Πάξι να τραβά τις φωτογραφίες μου για να μπορώ να ξεκουράσω τα χέρια μου».

Η Πάξι, μέλος του τηλεοπτικού συνεργείου του ριάλιτι σόου προσεγγίζει για να βιντεοσκοπήσει την Κιμ για τον λογαριασμό της στο Instagram και η Κρις φαίνεται να ζηλεύει.

«Θα προστατεύσω το χέρι της Κιμ χωρίς να χάσει ούτε ένα "χτύπημα" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρει η Κρις στην κάμερα. «Σίγουρα θα κλέψω την Πάξι να γίνει η προσωπική μου βοηθός για τις selfie».

Σε συνέντευξή της το 2016 στο «60 Minutes» που γυρίστηκε πριν από τη ληστεία στο Παρίσι, η Κιμ Καρντάσιαν αναγνώρισε τον ρόλο που έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καριέρα της.

«Υπάρχουν όμως παγίδες» παραδέχτηκε «έλλειψη ιδιωτικότητας, απώλεια ιδιωτικότητας. Αυτό δεν είναι για όλους. Εγώ μπορώ να το χειριστώ» είχε δηλώσει.

«Οφείλω απολύτως την καριέρα μου στα social media» είχε τονίσει.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)