Το Μουσείο της Ακρόπολης στα 10 καλύτερα του κόσμου- Πιο πάνω ακόμη και από τον Λούβρο [λίστα]

Στα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου βρίσκεται το Μουσείο της Ακρόπολης, σύμφωνα με τα Travellers Choice Awards που απονέμει η TripAdvisor.

Το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο, καθώς χρειάστηκαν 12 μήνες και η βοήθεια ενός αλγόριθμου ο οποίος υπολόγισε την ποσότητα και την ποιότητα των κριτικών και των βαθμολογιών για μουσεία ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να βγουν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Μάλιστα σε ένα από τα σχόλια στο TripAdvisor αναφέρεται πως τόσο το ίδιο το Μουσείο της Ακρόπολης όσο και οι θησαυροί του είναι εντυπωσιακοί.

«Το καινούργιο κτίριο είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και οι θησαυροί που φιλοξενεί. Ένας διάδρομος με διαφανές, γυάλινο δάπεδο αποκαλύπτει τα ερείπια που φέρνουν στο φως οι τρέχουσες ανασκαφές»

Με την σειρά του ο Μπρουκ Φερενσικ διευθυντής επικοινωνίας της TripAdvisor, ανέφερε:« Οι τουρίστες μπορούν να μάθουν πολύ περισσότερα σχετικά με την κουλτούρα ενός τόπου και να κάνουν τα ταξίδια τους πιο αξιομνημόνευτα επισκεπτόμενοι διάσημα μουσεία” ενώ πρόσθεσε, “σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της TripAdvisor, οι πωλήσεις εισιτηρίων για μουσεία τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά 40% διεθνώς».

Τα 10 καλύτερα μουσεία του κόσμου είναι τα εξής:

1. Musee d’Orsay – Παρίσι, Γαλλία

2. The National 9/11 Memorial & Museum – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

3. The Metropolitan Museum of Art – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

4. The British Museum – Λονδίνο, Βρετανία

5. Prado National Museum – Μαδρίτη, Ισπανία

6. Acropolis Museum – Αθήνα, Ελλάδα

7. Louvre Museum – Παρίσι, Γαλλία

8. The National WWII Museum – Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ

9. National Museum of Anthropology – Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

10. War Remnants Museum – Ho Chi Minh City, Βιετνάμ