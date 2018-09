Τι είναι το επικίνδυνο παιχνίδι «δαχτυλίδι της φωτιάς» που κατέληξε σε βιασμό 20χρονης στην Ηλιούπολη

Θύμα βιασμού έπεσε μια νεαρή φοιτήτρια ύστερα από μια παρτίδα με χαρτιά με το παιχνίδι Ring of Fire. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σχεδιασμένοι για μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Ιδού οι κανόνες:

Χρειάζονται μίνιμου δυο παίκτες, μια τράπουλα και φυσικά πολύ αλκοόλ, το οποίο τοποθετείται πολλές φορές σε μεγάλο σκεύος, στο κέντρο του τραπεζιού. Γύρω του στήνονται, ανάποδα, τα χαρτιά. Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χαρτί, όταν έλθει η σειρά του.

Άσσοι: λέγονται "καταρράχτης". Όλοι οι παίκτες πρέπει να πίνουν, έως ότου ο αυτός που τράβηξε το χαρτί σταματήσει.

Δυάρια: λέγονται "Fuck You" και ο παίκτης που τραβά ένα από δαύτα επιλέγει κάποιον για να πιει ένα ποτό.

Τριάρια: λέγονται "Fuck Me" και ο παίκτης που τραβά τριάρι, πρέπει να πιει ο ίδιος ένα ποτό.

Τεσσάρια: λέγονται "whores" και όλες οι γυναίκες του τραπεζιού πρέπει να πιουν.

Πεντάρια: λέγονται "κοινωνικά" και πίνουν όλοι.

Εξάρια: λέγονται "dicks" και πίνουν μόνο οι άνδρες.

Επτάρια: λέγονται "ουρανός". Μόλις εμφανιστεί στο τραπέζι ο συγκεκριμένος αριθμός, όλοι πρέπει να κοιτάξουν ψηλά και να δείξουν -με το δείκτη- τον ουρανό. Ο πιο αργός, πρέπει να πιει. Εναλλακτικά, λέγεται και ο "κανόνας του αντίχειρα". Πίνει ο τελευταίος που θα ακουμπήσει τον αντίχειρα στο τραπέζι.

Οκτάρια: λέγονται "διάλεξε ένα ραντεβού" και αυτός που εμφανίζει ένα, επιλέγει κάποιον να πιει μαζί του. Εναλλακτικά, λέγονται και "never have i ever" και κάθε παίκτης λέει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ. Αν πει κάτι που έχει κάνει, ναι, πίνει.

Εννιάρια: λέγονται "θέσε το ρυθμό". Αυτός που τραβά εννιάρι διαλέγει μια λέξη και ο επόμενος πρέπει να πει άλλη, που να κάνει ρίμα. Φαντάζεστε ποιος πίνει -ναι, αυτός που δεν θα τα καταφέρει.

Δεκάρια: λέγονται "κατηγορίες". Αυτός που τραβά δεκάρι διαλέγει μια κατηγορία (πχ ζώο) και οι άλλοι καλούνται να πουν κάτι που να ανήκει σε αυτή. Ο πρώτος που δεν θα τα καταφέρει, πίνει.

Βαλέδες: λέγονται "φτιάξε έναν κανόνα". Αυτός που βρίσκει βαλέ, μπορεί να προσθέσει κάτι στο παιχνίδι που θα διαρκέσει έως το τέλος της βραδιάς. Όποιος δεν ακολουθήσει τον κανόνα, πίνει. Εναλλακτικά λέγονται και "προτάσεις", με τους παίκτες να συμπληρώνουν, με μια λέξη έκαστος, ο ένας τον άλλον, φτιάχνοντας μια πρόταση.

Ντάμες: λέγονται "ερωτήσεις". Ο παίκτης που "βγάζει" ντάμα ρωτά όποιον θέλει κάτι. Αυτός ο όποιος ρωτά κάτι άλλον, που εμπεριέχει και απάντηση στην ερώτηση που 'χει γίνει στον ίδιο. Ο πρώτος που θα αποτύχει να ρωτήσει κάτι, πίνει.

Ρήγες: λέγονται "σέρβιρε". Ο παίκτης πρέπει να βάλει μέρος του ποτού του, στο κεντρικό σκεύος. Ο τελευταίος που θα τραβήξει ρήγα, οφείλει να πιει όλο το περιεχόμενο.