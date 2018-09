Το προσωπικό του αεροδρομίου Χίθροου τίμησε τον Φρέντι Μέρκιουρι με επικό τρόπο -Εστησαν σόου [εικόνες]

Οι μεταφορείς αποσκευών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, άφησαν για λίγο στην άκρης τις βαλίτσες των επιβατών, πήραν τα μικρόφωνα, έβαλαν ψεύτικα μουστάκια και σακάκια με χρώματα νέον για να γιορτάσουν τα γενέθλια του βασιλιά της ροκ.

Και γιατί να το κάνουν αυτό, μπορεί να αναρωτιέστε. Ήταν ο δικός τους τρόπος για να τιμήσουν την ημέρα γέννησης του Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος πέθανε από Aids το 1991 σε ηλικία μόλις 45 ετών.

Ο διάσημος τραγουδιστής της μπάντας Queen, με ένα εντυπωσιακό μουστάκι και μία από τις πιο απίστευτες φωνές, υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα μεταφορέας αποσκευών στο αεροδρόμιο Χίθροου προτού γνωρίσει διεθνή φήμη με τα τραγούδια του « Bohemian Rhapsody», « Don't Stop Me Now» και το « I Want To Break Free».

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εργάστηκαν με χορευτές από το ριάλιτι « Strictly Come Dancing» για να τελειοποιήσουν τις κινήσεις τους για το «I Want to Break Free».

Προπονήθηκαν σκληρά, φόρεσαν τα σακάκια και τα μουστάκια τους και έσπρωξαν τις βαλίτσες προς τέρψιν των έκπληκτων ταξιδιωτών.

Εκτός όμως από το χορευτικό, το αεροδρόμιο γιορτάζει τα 72α γενέθλιά του τραγουδιστή, με τα τραγούδια των Queen να ακούγονται από τα μεγάφωνα στις αίθουσες αφίξεων και πουλώντας αναμνηστικά στο lounge του αεροδρομίου.