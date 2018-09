Φωτογραφίες από το σεντούκι: Η ζωή σε έναν οίκο ανοχής του 19ου αιώνα [εικόνες]

Ποζάρουν ξέγνοιαστα στον φακό, κάποιες τυλιγμένες μόνο με ένα σάλι, άλλες φορώντας μόνο φανταχτερές κάλτσες, άλλες σκεπτικές και γυμνές. Οι γυναίκες περιβάλλονται από κουρτίνες και δαντέλες και απεικονίζονται να κάνουν τα πάντα, από το μπάνιο και το διάβασμα μέχρι την προετοιμασία για την άφιξη των πελατών.

Αυτή είναι η ζωή σε ένα αμερικανικό πορνείο του 1890, μια εικόνα ενός κομματιού της κοινωνίας που σπάει αποτυπώνεται. Και αυτό το εξαιρετικό σύνολο φωτογραφιών – τραβηγμένες για την προσωπική συλλογή του φωτογράφου Γουίλιαμ Γκόλντμαν στο Ρέντινγκ της Πενσυλβάνιας στα τέλη του 19ου αιώνα – παραλίγο να χαθεί στην ιστορία.

Ευτυχώς, ο επιμελητής τέχνης Ρόμπερτ Φλιν Τζόνσον έπεσε τυχαία πάνω τους σε ένα παζάρι στη βόρεια Καλιφόρνια, και άρχισε μια έρευνα για να προσδιορίσει την πόλη, τον οίκο ανοχής και τον φωτογράφο που έβγαλε τόσο ιδιαίτερες στιγμές των γυναικών πριν από 100 και παραπάνω χρόνια. Τώρα, οι φωτογραφίες παρουσιάζονται σε ένα νέο βιβλίο, που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, με τίτλο «Working Girls: An American Brothel, Circa 1892 -The Secret Photographs of William Goldman».

Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν δύο δεκαετίες πριν από τις περίφημες φωτογραφίες του διάσημου E.J. Bellocq του 1913 που έδειχναν πόρνες στο Στόριβιλ της Νέας Ορλεάνης. Άρα οι φωτογραφίες του Γκόλντμαν είναι το παλαιότερο γνωστό έργο με το θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζόνσον ανακάλυψε πως οι φωτογραφίες απεικόνιζαν γυναίκες που εργάζονταν σε ένα ξακουστό πορνείο που λειτουργούσε η Σαλ Σίρερ γύρω στο 1892, μια εποχή που η πόλη είχε γεμίσει με νέους, άγαμους εργάτες σιδηροδρόμων και εργοστασίων.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα κορίτσια στον συγκεκριμένο οίκο ανοχής, πιθανόν να χρέωναν περισσότερο από άλλους οίκους στην πόλη – 3 ή 4 δολάρια έναντι 1 ή 2 που χρέωναν άλλα, γιατί οι εγκαταστάσεις του πρόσφεραν διαφορετικά πράγματα στους πελάτες του.

Ο Τζόνσον, συγγραφέας και πρώην επιμελητής εκτυπώσεων στο Ίδρυμα Achenbach στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο, εξηγεί στη Daily Mail ότι «στο συγκεκριμένο οίκο ανοχής, οι άνδρες πήγαιναν και δεν ήθελαν να κοιμηθούν με μια αγρότισσα ή με μία πρόσφυγα. Αν και τέτοιες γυναίκες ήταν εκεί. Ήθελαν να φανταστούν ότι πλάγιαζαν με την κόρη του αφεντικού γι’ αυτό και η ιδιοκτήτρια έντυνε τα κορίτσια της με ρούχα της μεσαίας ανώτερης τάξης. Οι άνδρες δεν αγόραζαν μόνο το σεξ, αγόραζαν και την φαντασίωση. Οι γυναίκες εκεί φορούσαν ωραία ρούχα και μακιγιάζ και όλα αυτά τα πράγματα – τα ρούχα ήταν μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης φαντασίωσης. Οι πατέρες της πόλης θεωρούσαν τις πόρνες το αναγκαίο κακό. Θεώρησαν ότι ήταν μια βαλβίδα ασφαλείας για την κοινότητα, έτσι ώστε αυτοί οι άνδρες να μην πλησιάζουν τις δικές τους κόρες και αδερφές στο δρόμο».

Ήταν μια διαφορετική εποχή, επισημαίνει ο Τζόνσον, υποστηρίζοντας πως η εργασία σε ένα μέρος όπως αυτό, δεν ήταν απαραιτήτως η χειρότερη επιλογή.

«Αυτές οι γυναίκες στη δεκαετία του 1890, δεν είχαν πολλές προοπτικές. Ήταν σε ένα αστικό περιβάλλον, Θα μπορούσαν να εργάζονται σε ένα ξενοδοχείο όπου θα παρενοχλούνταν σεξουαλικά. Θα μπορούσαν να εργάζονται σε ένα εστιατόριο και να παρενοχλούνται σεξουαλικά, Θα μπορούσαν να εργάζονται ως νταντάδες και να παρενοχλούνται σεξουαλικά από τον σύζυγο. Ή θα μπορούσα να γίνουν πόρνες, όπου τουλάχιστον θα προστατεύονταν και θα φορούσαν ωραία ρούχα».

Ο Τζόνσον έγινε ένα είδος ντετέκτιβ προκειμένου να ταυτοποιήσει τον οίκο ανοχής, τον φωτογράφο και τις γυναίκες που εργάζονταν εκεί.



«Μία από αυτές τις φωτογραφίες, ήταν το κλειδί» λέει ο Τζόνσον. «Χωρίς την φωτογραφία αυτή, θα παρέμεναν απλώς πανέμορφες, μυστηριώδεις και ανώνυμες εικόνες. Δεν θα μπορούσα να τις συνδέσω με τον φωτογράφο, τον οίκο ανοχής ή την πόλη, αν σε μία από αυτές δεν απεικονιζόταν μία πόρνη που διάβαζε την εφημερίδα Reading Eagle του Αυγούστου του 1892. Ξεκίνησα λοιπόν την έρευνά μου από αυτό το στοιχείο». Οι προσπάθειες του, με την βοήθεια ενός ντόπιου ιστορικού, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του οίκου ανοχής, τον οποίο διοικούσε η Σαλ Σίρερε, μια γυναίκα την οποία είχε εγκαταλείψει ο σύζυγός της και είχε προσπαθήσει να εργαστεί ως μοδίστρα, προτού ανοίξει τον οίκο ανοχής.

Ο συγκεκριμένος ιστορικός βοήθησε και στον εντοπισμό του φωτογράφου, έναν ντόπιο που εργαζόταν ως εμπορικός φωτογράφος και του οποίου η γυμνή αυτοπροσωπογραφία μέσα στην συλλογή των εικόνων, οδήγησε στην αναγνώρισή του. Όπως αποδείχθηκε, ο Γκόλντμαν ήταν φίλος των γυναικών αυτών, και πελάτης του πορνείου.

Ο Τζόνσον, στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, το έχει χωρίσει σε 14 κεφάλαια που διερευνούν θέματα όπως «Πελάτες», «Ερωτικές πόζες», «καλλιτεχνικές φωτογραφίες» και «εκτός υπηρεσίας».

«Ο Γκόλντμαν έβαλε τις γυναίκες να ποζάρουν είτε ως Ιωάννα της Λωραίνης, είτε ως τζόκεϊ, είτε ως Κλεοπάτρα ακόμη και ως τη Γέννηση της Αφροδίτης».

Η Ντίτα Βον Τιζ, έγραψε στον πρόλογο του βιβλίου: «Η σεξουαλικότητα είναι υποκειμενική. Η τελευταία προσπάθεια μιας γυναίκας για επιβίωση, μπορεί να είναι πράξη ανεξαρτησίας ενός άλλου. Η πόρνη ενός άνδρα, μπορεί να είναι η μούσα ενός καλλιτέχνη.

Αυτή η συναρπαστική συλλογή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν περισσότερο από έναν αιώνα πριν, δεν θα μπορούσε απλά να θεωρηθεί ως μια μελέτη των γυναικών που εργάζονταν σε ένα πορνείο. Ο τοπικός φωτογράφος και οι ανώνυμες μούσες του φαίνεται να αλληλεπιδρούν, με τις γυναίκες άλλοτε να ποζάρουν ως μορφές του Ντεγκά και άλλοτε σε ένα πιο χαλαρό και περιπαιχτικό πνεύμα».

Φωτογραφίες: ««Working Girls: An American Brothel, Circa 1892 -The Secret Photographs of William Goldman».