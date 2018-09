Tudor Take a Breath -Η Tudor φέρνει στην Ελλάδα τον «μπλε άνθρωπο» [εικόνες]

Η TUDOR αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στο πρωτοποριακό πνεύμα «Born To Dare» που υπηρετεί πιστά από τη γέννησή της και συστήνει στην Ελλάδα έναν παγκόσμιο πρωταθλητή ελεύθερης κατάδυσης, σε μια μοναδική εκδήλωση με τίτλο «Tudor Take a Breath».

Ο Morgan Bourc’his είναι απόλυτα παθιασμένος με το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης και ειδικεύεται στην κατηγορία σταθερών βαρών χωρίς πέδιλα. Οι επαγγελματίες αθλητές θεωρούν ότι η πειθαρχία είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο από πλευρά τεχνικής όσο και φυσικής κατάστασης. Ο Morgan Bourc’his κατέχει την τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2013, ενώ κατέχει το ρεκόρ Γαλλίας στα σταθερά βάρη χωρίς πέδιλα από τον Σεπτέμβριο του 2015 στα 90 μέτρα βάθος […]. Επίσης, το 2017 έσπασε το γαλλικό ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης φτάνοντας σε βάθος 104 μέτρων. Ένα πραγματικό αμφίβιο, γνωστός στον γαλλικό Τύπο με το ψευδώνυμο «Ο μπλε άνθρωπος», ο Morgan προσαρμόζεται με ευκολία ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες, ενώ είναι ικανός να κρατήσει την αναπνοή του για επτάμισι λεπτά σε στατική άπνοια ή σε κατάδυση κάτω από πάγο, στα παγωμένα νερά μιας ορεινής λίμνης εν μέσω χιονοθύελλας!

Η TUDOR και ο Morgan Bourc’his συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2014. Η TUDOR ειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών για δύτες από τα μέσα της δεκαετίας του '50, και αποτελεί ξακουστό συνεργάτη με τους μεγαλύτερους ναυτικούς στόλους στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε ένα διαφημιστικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν δύτη ελεύθερης κατάδυσης για την περίφημη σειρά Pelagos. Ο Morgan Bourc’his ενσάρκωσε τον ρόλο του δύτη στο βίντεο και έκτοτε η σχέση ανάμεσα στον αθλητή και στην TUDOR εδραιώθηκε.

Λίγα χρόνια αργότερα, η TUDOR, εμπνευσμένη από το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης, αλλά και το θάρρος και την αυτοπειθαρχία που απαιτεί, ζήτησε από τον Morgan Bourc’his και την ομάδα του να δημιουργήσουν μια ιδέα που να υποστηρίζει το πνεύμα της καμπάνιας «Born To Dare», αλλά και να μεταδίδει στο κοινό τη μοναδική αίσθηση που κρύβει η εμπειρία κάτω από το νερό. Έτσι γεννήθηκε η διοργάνωση «Take A Breath». Φέτος το φθινόπωρο στην Ελλάδα, όσοι συμμετάσχουν στην ομώνυμη διοργάνωση θα περάσουν δύο ημέρες υπό την επίβλεψη του πρωταθλητή Morgan Bourc’his, κατακτώντας τα μυστικά της αναπνοής και δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στην πράξη, σε έναν διαγωνισμό ελεύθερης κατάδυσης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή ομοσπονδία «International Association for the Development of Apnea (AIDA)» για την απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης.

Η TUDOR ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΛΜΑ

Το «Born To Dare» της TUDOR δεν αποτελεί απλώς μια φράση. Αποτυπώνει την ιστορία της μάρκας, αλλά και όσα πρεσβεύει σήμερα. Αφηγείται τις περιπέτειες ξεχωριστών ανθρώπων, συχνά ανώνυμων, που πέτυχαν το ακατόρθωτο στην ξηρά, στον πάγο, στον αέρα ή στο νερό, με ένα ρολόι TUDOR φορεμένο στον καρπό τους. Μιλά, επίσης, για το όραμα του Hans Wilsdorf, ιδρυτή της TUDOR, ο οποίος κατασκεύασε τα ρολόγια TUDOR ώστε να αντέχουν στις πιο ακραίες συνθήκες και να συνοδεύουν τις πιο τολμηρές περιπέτειες. Τέλος, πρεσβεύει την πρωτοποριακή προσέγγιση της TUDOR στην ωρολογοποιία, μια προσέγγιση που έκανε την TUDOR αυτό που είναι σήμερα. Πάντα στην αιχμή των εξελίξεων, οι καινοτομίες της μάρκας αποτελούν πλέον θεμελιώδη σημεία αναφοράς.