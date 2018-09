Super League: Ως τις 14 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές για τους ελεύθερους

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως η μεταγραφική περίοδος για τους άνεργους ποδοσφαιριστές θα διαρκέσει ως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Αρκετές ημέρες προκειμένου να κλείσουν «τρύπες» στο ρόστερ τους με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα, έχουν οι ελληνικές ΠΑΕ, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η μεταγραφική περίοδος για τους άνεργους παίκτες θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση: «Η μετεγγραφική περίοδος για τους άνεργους πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.1-FIFA REGULATIONS ON THE STATUS AND TRANSFERS) θα διαρκέσει έως τις 14.09.2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 08/29.03.2018 απόφαση της Ε.Ε.».