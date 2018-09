Το «παρών» στο γάμο του Σάκη Τανιμανίδη με τη Χριστίνα Μπόμπα στη Σίφνο, έδωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης.

Στη σχετική φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram χρησιμοποίησε το γνωστό στίχο από το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα (My way) για να δώσει τις ευχές του στον γνωστό παρουσιαστή.

«He did it his way» (Το έκανε με τον τρόπο του) ήταν η λεζάντα που έβαλε ο Παύλος Χρηστίδης στη φωτογραφία.