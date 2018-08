Η Χριστίνα Μπόμπα διηγείται μια σημαδιακή ιστορία για το γάμο της, με μια φωτό [εικόνες]

Εσείς πιστεύετε στις παραδόσεις; Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την φωτογραφία... Πριν 2 χρόνια ακριβώς στο γάμο της καλής μου φίλης @iolisd που έγινε στη Σίφνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη η Ιόλη πέταξε την ανθοδέσμη τηρωντας τα έθιμα και ανάμεσα σε όλες της τις φίλες η ανθοδέσμη ήρθε κυριολεκτικά Κ προσγειώθηκε μες στην αγκαλιά μου! Την επόμενη μέρα ζήτησα από τον @sakiswp να βγάλει αυτή τη φωτογραφία για να τη στείλουμε στη μαμά μου @giotapapoula να χαρεί! Μετά από 2 χρόνια ακριβώς στο ίδιο μέρος την ίδια ημερομηνία, το Σάββατο που μας έρχεται παντρεύομαι τον άντρα των ονείρων μου! Να που οι παραδόσεις στην περίπτωση μου λειτούργησαν με τον καλύτερο τρόπο! #sakischristina #bridetobe #ilovehimtothemoonandback

A post shared by Christina Bompa (@chrismpo) on Aug 29, 2018 at 5:04am PDT