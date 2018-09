Mία μη αναμενόμενη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη [εικόνες]

Οι μαυρόασπρες φωτογραφίες του Κουτάγιαρ αναδεικνύουν τα κοσμήματα του Mina και το αντίθετο.

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, φιλοξενεί την εκδήλωση με τίτλο «Minas. Clarity of Shapes».

Η παρουσίαση αυτή διοργανώνεται ως εορτασμός καθώς συμπίπτει με τα 80α γενέθλια του Mina και περιλαμβάνει 50 περίπου ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Κώστα Κουτάγιαρ «silver prints» on archival paper, αριθμημένες και υπογεγραμμένες, από τον ίδιο τον φωτογράφο, οι οποίες θα εκτεθούν στο χώρο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι φωτογραφίες του Κουτάγιαρ, θα παρουσιάζουν πορτραίτα αντισυμβατικών ανθρώπων του σήμερα, όλων των ηλικιών, ντυμένα με τα κοσμήματα του Mina.

Παράλληλα, σε ειδικά σχεδιασμένες βιτρίνες από τον ίδιο, θα εκτεθούν κάποιες αντιπροσωπευτικές δημιουργίες του σχεδιαστή που φέρουν τα μοντέλα στις φωτογραφίες.

H συνύπαρξη των δύο καλλιτεχνών, αναδεικνύει τις κοινές καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και την αμοιβαία εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Ο Minas είναι ένας μποέμ, πολυδιάστατος καλλιτέχνης του σύγχρονου design. Απεικονίζει την τέχνη του με αρχαϊκή λιτότητα, μεταπηδάει από το ένα υλικό στο άλλο και με απίστευτη κομψότητα, ευγένεια, χάρη και διαφορετικά φινιρίσματα, χειρίζεται το ασήμι και το χρυσό στα κοσμήματα του, την αμερικάνικη και την αφρικάνικη καρυδιά στα έπιπλα αλλά και το ανθρακόνημα, το ανοξείδωτο ατσάλι, το πεντελικό μάρμαρο, και την πορσελάνη στα χρηστικά του αντικείμενα.

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Αθανασίου «(...) δίχως εκπτωτικούς συμβιβασμούς, με γνώμονα τις ευαισθησίες του και την αψεγάδιαστη ποιότητα των δημιουργιών του ο Minas προσεγγίζει ολιστικά τις δημιουργίες του και

σχεδιάζει ως άλλος Van de Vel de στο πνεύμα της έννοιας του «συνολικού έργου τέχνης». (...) το έργο του, αφαιρετικό, λιτό, με έμφαση στις μαλακές, ρέουσες, οφιοειδείς γραμμές, την δύναμη και την καθαρότητα της φόρμας, έχει ρυθμό -στοιχείο ισορροπίας, συμμετρίας, αρμονίας και σταθερότητας -και λειτουργεί ως χορογραφία, αποτρεπτικά ως προς τη χαώδη ροή

τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. (...)».

Την παρουσίαση συνοδεύει η πλούσια εικονογραφημένη έκδοση 96 σελίδων με τίτλο Minas. Clarity of Shapes.

MINAS/CLARITY OF SHAPES, PHOTOGRAPHED BY C. COUTAYAR

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Εκδήλωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: 6 Σεπτεμβρίου έως 9 Σεπτεμβρίου 2018