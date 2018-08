Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει ένα απλό στιλιστικό κόλπο που απογειώνει κάθε της εμφάνιση -Δεν δείχνει ποτέ βαρετή [εικόνες]

νωρίσαμε την Βικτόρια Άνταμς μέσα από το αγαπημένο μας girl band των 90s, Spice Girls.

Μεγαλώσαμε τραγουδώντας και χορεύοντας το «Tell me what you want, what you really really want» και πολλά κορίτσια ταυτίστηκαν με την Posh Spice.

Όμως η Βικτόρια άφησε πίσω της την κοριτσίστικη πλευρά της, παντρεύτηκε τον άσσο των γηπέδων, Ντέιβιντ Μπέκαμ και έκαναν οκογένεια.

Παράλληλα, όμως έγινε μια δημοφιλής σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας. Ξεχωρίζει για την κομψότητα και τις στιλιστικές της επιλογές.

Ως fashion icon, βρίσκει διαφορετικούς τρόπους να ντύνεται ώστε να μην είναι ποτέ βαρετό το outfit της.

Είτε φοράει παντελόνι είτε φόρεμα, έχει βρει ένα πολύ απλό τρικ για να είναι πάντα σικ και ποτέ μα ποτέ βαρετή. Το Styling hack της είναι πολύ απλό και μπορούμε να το δοκιμάσουμε και εμείς!

